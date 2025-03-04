В АФМ – новые назначения

Кадровые назначения
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Кандидатуры были утверждены по согласованию с администрацией президента

Фото: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz 

Назначены:

  • генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
  •  генерал-майор Еркебулан Асанбаев на должность руководителя Следственного департамента;
  •  полковник Руслан Остроумов на должность руководителя Оперативного департамента;
  •  полковник Данияр Турганбаев на должность руководителя Департамента кадровой работы;
  •  подполковник Даурен Райымкулов на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
  •  полковник Айдын Молдабеков на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
  •  полковник Нурлан Каримов на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
  •  полковник Ержан Булегенов на должность руководителя ДЭР по области Абай;
  •  полковник Арман  Жунусов на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области.
#АФМ #назначения

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