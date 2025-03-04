В АФМ – новые назначения Кадровые назначения 4 марта 2025 г. 18:01 97 Кандидатуры были утверждены по согласованию с администрацией президента Фото: АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz Назначены: генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента собственной безопасности; генерал-майор Еркебулан Асанбаев на должность руководителя Следственного департамента; полковник Руслан Остроумов на должность руководителя Оперативного департамента; полковник Данияр Турганбаев на должность руководителя Департамента кадровой работы; подполковник Даурен Райымкулов на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок; полковник Айдын Молдабеков на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области; полковник Нурлан Каримов на должность руководителя ДЭР по Атырауской области; полковник Ержан Булегенов на должность руководителя ДЭР по области Абай; полковник Арман Жунусов на должность руководителя ДЭР по Восточно-Казахстанской области. #АФМ #назначения