В Актау нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку
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Поиск несовершеннолетней Гулзамиры Ыбырай увенчались успехом, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
Спустя несколько часов поисков в Актау нашли 16-летнюю Гулзамиру Ыбырай живой и здоровой.
Об этом сообщил координатор филиала республиканского поискового добровольного движения "LiDER.KZ" Давид Миникаев.
К поисковым работам были подключены родственники без вести пропавшей, полицейские и волонтеры.
Напомним, девушка вышла из дома в 4 микрорайоне и на связь с родными не выходила.