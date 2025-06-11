В Актау запустили крупнейший в акватории Каспия контейнерный хаб

Экономика
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Проект был успешно завершен и введен в эксплуатацию раньше намеченного срока в соответствии с поручением, данным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в сентябре 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

В Актау состоялось официальное открытие крупнейшего контейнерного хаба в акватории Каспийского моря.

В церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководство Фонда «Самрук-Казына», компании «КТЖ», международные партнеры, представители логистических компаний.

Масштабный проект реализован АО «KTZ Express», дочерним предприятием Национальной компании «Казахстан темир жолы», совместно с одним из крупнейших портов Китая – портом Ляньюньган и АО «Актауский международный морской торговый порт».

Пропускная способность нового хаба достигнет 66 тыс. контейнеров в год. Он обеспечит выход на транзитные и экспортные маршруты через Каспийское море на Кавказ, в Турцию, Европу, Китай и Среднюю Азию. В настоящее время завершен первый этап пусконаладочных работ и получен 100-тысячный контейнер из Китая.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что открытие хаба повысит транспортно-логистический потенциал региона и будет способствовать диверсификации международных торговых путей.

- Запускаемый сегодня контейнерный хаб — наглядная демонстрация конкретной реализации поручений Президента. Данный проект является важным шагом, который увеличит экономический и стратегический потенциал Казахстана в сфере транспорта и логистики. Кроме того, это создаст новые рабочие места в Мангистауской области и даст толчок развитию экономики. Мы хотели бы поблагодарить граждан, которые изначально взяли на себя инициативу в этом вопросе и способствовали его скорейшему завершению. Уверен, что новый объект будет работать на благо страны, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Председатель Совета директоров АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов подчеркнул вклад хаба в повышение транзитного потенциала страны, отметив значимость подобных проектов на региональном и международном уровнях. По его словам, фонд и КТЖ продолжат успешно реализовывать совместные логистические инициативы.

#Актау #контейнерный хаб

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