В Актобе 35 девушек – будущих военных медиков дали клятву на верность Родине

Армия
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В Военном институте Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова состоялась торжественная церемония приведения курсантов к военной присяге, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В мероприятии участвовали командование института, профессорско-преподавательский состав, ветераны Вооруженных сил и родные курсантов.

Всего в этот день присягу приняли 237 курсантов, среди которых 35 девушек, выбравших медицинскую специальность.

Обращаясь к курсантам, начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Талгат Еспаганбетов отметил, что военная присяга – это важнейшее событие в жизни каждого военнослужащего.

«Священная клятва на верность родине будет сопровождать вас на протяжении всей службы, – сказал он. – С этого момента вы становитесь частью нашей армии, и на вас возлагается огромная ответственность. Всегда стремитесь к повышению знаний и совершенствованию навыков, чтобы с честью выполнять возложенные на вас обязательства».

Начальник вуза отметил, что военнослужащему присущи такие высокие моральные качества, как смелость, преданность делу и готовность к самопожертвованию.

Полковник Талгат Еспаганбетов также обратился к девушкам, выбравшим медицинскую специальность. Он заметил, что им придется осваивать не только тонкости врачебного дела, но и боевой и физической подготовки.

#армия #девушки #присяга #военные медики

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