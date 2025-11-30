Фото: Диапазон / Айгуль Байменова

Сосны высотой 3 метра были высажены на проспекте Абулхаир хана, в старой части города и в микрорайоне Алтын Орда. 70 саженцев сосен разместились на площадях Центра искусств и Дворца бракосочетаний. Кроме того, их посадили у входа в сквер Ж. Кереева со стороны железнодорожного вокзала и на улице М. Шокая.

«В рамках объявленной президентом акции «Таза Қазақстан» в этом году в Актобе высажено более 11 тысяч деревьев. Наши предприниматели, крупные предприятия, а также неравнодушные граждане города помогают снизить нагрузку на бюджет. И сегодня 150 сосен также были приобретены при спонсорской поддержке предпринимателей. Кроме того, компания «Казхром» в течение двух лет высаживает по 3 тысячи деревьев, делая подарок городу. Они сами занимаются уходом за высаженными деревьями в рамках двухлетней гарантии. В целом, работы по озеленению города продолжатся и следующей весной. Мы готовы принять поддержку граждан, желающих внести свой вклад в благоустройство города», — сказал аким города Азамат Бекет.

Следует отметить, что ранее сосны и ели высотой 4-5 метров были высажены на улицах М. Маметовой, Г. Жубановой, в направлении аэропорта, а также саженцы черемухи и ясеня — на площади центральной мечети и на дороге, ведущей к автовокзалу. В микрорайоне Алтын Орда и на улице Бокенбай батыра было высажено 6 тысяч саженцев яблонь и сосен. Большая часть этих работ была выполнена за счет спонсорской помощи.