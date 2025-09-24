В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам

ЖКХ
56
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

При этом в два раза увеличилась численность специалистов, занятых уборкой городских районов: до 3 175 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заработную плату работников коммунальных служб, занятых на благоустройстве мегаполиса, удалось поднять вдвое благодаря новой системе организации санитарной очистки территорий, теперь дворники могут получать до 350 тысяч тенге вместо 170 тыс. Об этом рассказал заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев, сообщает Kazpravda.kz

При этом, как он отметил, в два раза увеличилась численность специалистов, занятых уборкой городских районов: до 3 175 человек.

Согласно нововведениям, теперь за каждый городской район будет отвечать один подрядчик, он берет на себя обеспечение полного пакета услуг: чистоту улиц, тротуаров, арыков, остановок, зеленых зон. Прежде на одном участке могли сотрудничать сразу несколько компаний, что приводило к ситуации, когда за непорядок не с кого было спросить и требовало большего объема финансирования.

Принцип «от фасада до фасада» позволит прежде всего успешно координировать уборочные работы и контролировать их.

Акимат продолжит сотрудничество только с пятью ныне действующими подрядчиками, обеспеченными достаточными ресурсами, и расторгнет договоры с остальными. Для качественной санитарной очистки города вводится круглосуточный трехсменный график работы уборщиков, дополнительно будет закуплено более 300 единиц новой специализированной техники, добавил замакима.

 

#Алматы #зарплата #дворники

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
От обогатительной фабрики до цементного завода
Дорога должна быть безопасной
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Дела пойдут в гору
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Когда на кону – юная жизнь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Отопительный сезон не за горами
В Алматы проводится второй этап дератизации
Столице – эффективную инфраструктуру
Аварий стало меньше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]