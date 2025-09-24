При этом в два раза увеличилась численность специалистов, занятых уборкой городских районов: до 3 175 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заработную плату работников коммунальных служб, занятых на благоустройстве мегаполиса, удалось поднять вдвое благодаря новой системе организации санитарной очистки территорий, теперь дворники могут получать до 350 тысяч тенге вместо 170 тыс. Об этом рассказал заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев, сообщает Kazpravda.kz

При этом, как он отметил, в два раза увеличилась численность специалистов, занятых уборкой городских районов: до 3 175 человек.

Согласно нововведениям, теперь за каждый городской район будет отвечать один подрядчик, он берет на себя обеспечение полного пакета услуг: чистоту улиц, тротуаров, арыков, остановок, зеленых зон. Прежде на одном участке могли сотрудничать сразу несколько компаний, что приводило к ситуации, когда за непорядок не с кого было спросить и требовало большего объема финансирования.

Принцип «от фасада до фасада» позволит прежде всего успешно координировать уборочные работы и контролировать их.

Акимат продолжит сотрудничество только с пятью ныне действующими подрядчиками, обеспеченными достаточными ресурсами, и расторгнет договоры с остальными. Для качественной санитарной очистки города вводится круглосуточный трехсменный график работы уборщиков, дополнительно будет закуплено более 300 единиц новой специализированной техники, добавил замакима.