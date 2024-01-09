В Алматинской области появится город - указ президента

Село Жетыген Илийского района станет городом областного значения и будет переименовано в город Алатау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указ президента.

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На сайте Акорды опубликован указ об изменениях административно-территориального устройства Алматинской области. Глава государства постановил:

1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.

2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.

Правительству поручено принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.