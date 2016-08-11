​​В Алматы ищут мать 4-летней девочки Аружан

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Полиция Алматы ищет родителей потерявшейся 4-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
По данным сотрудников правоохранительных органов, плачущая девочка без сопровождения взрослых была найдена около 15.00 часов на пересечении улицы Жибек Жолы и проспекта Абылай хана.
"Потерянный ребенок рассказал, что ее мама зашла в один из близлежащих магазинов. Но в какой именно – девочка не смогла уточнить. Тогда мы с двумя напарниками объехали несколько объектов, расположенных в непосредственной близости от места обнаружения ребенка, но женщины там не было. По словам самой девочки, зовут ее Аружан, маму якобы звать Бота, предположительный возраст ребенка – 4 года", – сообщил подробности дела старший инспектор специализированного батальона управления административной полиции ДВД Алматы капитан полиции Жума Султан.
Отметим, что в настоящее время стражи порядка доставили девочку в УВД Алмалинского района. К розыску мамы ребенка подключились инспекторы ювенальной полиции.
"На установление местонахождения мамы девочки в данный момент ориентирован весь личный состав комплексных и наружных сил полиции. Между тем параллельно осуществляется проверка информации, которую нам сообщила малышка. Собственное имя и имя матери. По мере изменения ситуации эти сведения будут обновляться", – сообщила в свою очередь начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.