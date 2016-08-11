​​В Алматы ищут мать 4-летней девочки Аружан

Происшествия
1372
Жания Уранкаева
Фото предоставлено пресс-службой
Полиция Алматы ищет родителей потерявшейся 4-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

По данным сотрудников правоохранительных органов, плачущая девочка без сопровождения взрослых была найдена около 15.00 часов на пересечении улицы Жибек Жолы и проспекта Абылай хана.

"Потерянный ребенок рассказал, что ее мама зашла в один из близлежащих магазинов. Но в какой именно – девочка не смогла уточнить. Тогда мы с двумя напарниками объехали несколько объектов, расположенных в непосредственной близости от места обнаружения ребенка, но женщины там не было. По словам самой девочки, зовут ее Аружан, маму якобы звать Бота, предположительный возраст ребенка – 4 года", – сообщил подробности дела старший инспектор специализированного батальона управления административной полиции ДВД Алматы капитан полиции Жума Султан.

Отметим, что в настоящее время стражи порядка доставили девочку в УВД Алмалинского района. К розыску мамы ребенка подключились инспекторы ювенальной полиции.

"На установление местонахождения мамы девочки в данный момент ориентирован весь личный состав комплексных и наружных сил полиции. Между тем параллельно осуществляется проверка информации, которую нам сообщила малышка. Собственное имя и имя матери. По мере изменения ситуации эти сведения будут обновляться", – сообщила в свою очередь начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева. 

Популярное

Все
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
Говорят свидетели декабря
Путевка на первенство планеты
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Пропавший подросток найден мертвым в ВКО
Алматинский производитель оштрафован за преувеличение свойс…
Режим ЧС объявили в Жамбылской области
В 15 метрах от жилого сектора: АЗС горела в Алматинской обл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]