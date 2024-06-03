Скрывавшегося 27 лет преступника этапировали из Бельгии в Алматы

Он участвовал в похищении и убийстве соотечественника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанец, подозреваемый в похищении и убийстве, 27 лет скрывался в Бельгии под вымышленными данными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы

По информации полиции Алматы, 63-летний казахстанец в июне 1997 года в городе Новосибирск участвовал в похищении и убийстве соотечественника, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тыс. долл.США.

Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе по предварительному сговору.