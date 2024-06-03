Скрывавшегося 27 лет преступника этапировали из Бельгии в Алматы

Он участвовал в похищении и убийстве соотечественника
Казахстанец, подозреваемый в похищении и убийстве, 27 лет скрывался в Бельгии под вымышленными данными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы
По информации полиции Алматы, 63-летний казахстанец в июне 1997 года в городе Новосибирск участвовал в похищении и убийстве соотечественника, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тыс. долл.США.
Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе по предварительному сговору.
«В ходе расследования участники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. В отношении одного из них, сбежавшего от органов правосудия, заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также объявления в межгосударственный и международный розыск.
Установлено, что разыскиваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными. При координации прокуратуры города Алматы, содействии Интерпола подозреваемый был задержан и этапирован в Алматы. Он водворен в изолятор временного содержания», – проинформировал замначальника ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.