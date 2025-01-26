В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное возложение венков в память о героях, отдавших свою жизнь во имя Победы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», ветераны Вооруженных сил.

Торжественная церемония прошла в сопровождении знаменной группы, почетного караула и военного оркестра. Собравшиеся почтили память павших бойцов минутой молчания.

В своем выступлении заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев подчеркнул важность сохранения воинских традиций и памяти о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир.

В знак уважения к подвигу героев под звуки марша военного оркестра по площади перед Вечным огнем стройными рядами прошли офицеры-воспитатели, курсанты военного вуза, воспитанники республиканской школы «Жас улан» и движения «Жас сарбаз».

В тот же день замминистра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Федора Прохоровича Блинова. Он выразил признательность фронтовику за его ратный труд и вручил ему поздравительное письмо от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе Алматы проживает всего 25 участников Великой Отечественной войны. Каждый из них окружен вниманием и заботой со стороны военнослужащих Вооруженных сил и курсантов вузов. Встречи с ветеранами позволяют прикоснуться к истории и выразить благодарность участникам боевых действий.