В Алматы почтили память героев

Здесь вспоминают тех, кто в страшные годы войны своей грудью заслонил страну от грозного врага, спас наше с вами настоящее. И среди принимавших участие в мероприятии представителей Министерства обороны, военнослужащих Алматинского гарнизона, курсантов, воспитанников военно-патриотичес­кого движения «Жас сарбаз», ветеранов Вооруженных сил – тоже немало героев. У одних на груди сияют ордена и медали за заслуги перед суверенным Казахстаном, у других это сияние и блеск можно увидеть пока что только в глазах. При этом ни на минуту не возникает сомнений, что сегодняшние курсанты и мальчишки из «Жас сарбаз», если Родина позовет, способны на не менее самоотверженный подвиг.

В сопровождении знаменной группы, почетного караула и военного оркестра собравшиеся почтили память павших бойцов минутой молчания. В своем выступлении заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев подчеркнул важность сохранения воинских традиций и памяти о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир.

– Мы чтим подвиг наших героев и обязаны передать память о них будущим поколениям, – сказал он.

В знак уважения к подвигу героев под звуки марша военного оркестра по площади перед Вечным огнем стройными рядами прошли офицеры-воспитатели, курсанты военного вуза, воспитанники республиканской школы «Жас улан» и движения «Жас сарбаз».

В тот же день Шайх-Хасан Жазыкбаев­ навестил ветерана Великой Отечественной войны Федора Прохоровича Блинова. Он выразил благодарность фронтовику за его ратный труд и вручил ему поздравительное письмо от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Десятого января Федору Прохоровичу исполнился 101 год. Он родился в селе Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. Во время войны служил связис­том, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии. Победу встретил в Германии. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами. Федор Прохорович – глава большой семьи, в которой пятеро детей, 55 внуков и правнуков.

Всего на сегодняшний день в Алматы проживают 25 участников Великой Отечественной войны. Каждый из них окружен вниманием и заботой со стороны военнослужащих Вооруженных сил и курсантов вузов. Встречи с ветеранами позволяют прикоснуться к истории и выразить благодарность участникам боевых действий.