Спорт
В Алматы пройдет футбольный турнир памяти Нурлана Каппарова
Талгат Исенов
С 25 по 30 марта в Алматы состоятся матчи II Международного турнира по футболу памяти Нурлана Каппарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЛДЮФ "Жас Кыран".

В соревновании примут участие юноши 2003 года рождения. Встречи пройдут на футбольном поле спорткомплекса ЦСКА. В турнире выступят воспитанники клубов "Кайрат" (Алматы), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Пахтакор" (Ташкент), "Дордой" (Бишкек), "Вельвет" (Алматы) и Академии Душанбе (Таджикистан).

Данный турнир является первым в 2017 году из серии совместных юношеских футбольных соревнований, проводимых Казахстанской лигой детского и юношеского футбола "Жас Кыран" совместно с ФК "Кайрат".

Победителями международного турнира памяти Нурлана Каппарова в прошлом году стали футболисты санкт-петербургского "Зенита".

Нурлан Каппаров возглавлял ЗАО "Национальную нефтегазовую компанию "Казахойл", был министром охраны окружающей среды и водных ресурсов РК. 26 марта 2015 года в Пекине на 45-м году жизни скончался от сердечного приступа.

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