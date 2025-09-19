Турнир проходит с 19 по 30 сентября 2025 года. Возрастные категории -U8, U10 и U12)

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Для участия в нём уже зарегистрировались более 850 юных шахматистов из 88 стран, включая Индию (28 участников), Китай (25) и США (24). Казахстан на правах хозяина чемпионата выставит более 200 игроков.

Организаторы турнира: Министерство туризма и спорта РК, акимат города Алматы, FIDE (Международная шахматная федерация) и Казахстанская федерация шахмат (Kazchess). В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким Алматы Дархан Сатыбалды, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Kazсhess Тимур Турлов.

«Ни один шахматный турнир, а возможно и ни одно спортивное событие в истории нашей страны ещё не собирало столь масштабного состава участников. Это по-настоящему исторический момент для казахстанских шахмат и нашей страны. Но мы встречаем гостей не только в роли хозяев, но уже и в статусе одной из сильнейших шахматных держав мира и главного фаворита турнира», - сказал президент Казахстанской Федерации шахмат Тимур Турлов.

Казахстан уже много раз становился местом проведения как детских, так и взрослых международных шахматных соревнований самого высокого уровня, вплоть до чемпионатов мира и матча за звание чемпиона мира среди мужчин.

В прошлогоднем Чемпионате мира в итальянском Монтесильвано приняли участие более 700 юных шахматистов из 77 стран, сейчас список участников насчитывает 851 имя из 88 стран, включая 231 казахстанца.

Сразу по окончании открытия стартовал 1-й тур. Всего с 19 по 30 сентября будут сыграны 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого).

По результатам 11 туров будут определены чемпионы мира, серебряные и бронзовые медалисты в шести возрастных группах у мальчиков (Open) и у девочек (Girls) – O8, G8, O10, G10, O12 и G12.

День отдыха – 25 сентября. В этот день юные спортсмены смогут принять прокатиться с экскурсией на горнолыжный курорт Шымбулак (где о предстоящем событии напоминает открытый в Международный день шахмат 20 июля арт-объект – фигура шахматного коня в стиле компьютерной игры Minecraft), принять участие в чемпионате мира по решению задач и турнире по блицу с призовым фондом 2000 долларов США.

Во время чемпионата 27–28 сентября в Satbayev University (Алматы, ул. Сатпаева, 22) пройдёт III Международная конференция «Шахматы в образовании» с участием председателя комиссии FIDE «Chess in education» Джерри Нэша (США).

Занимательные факты о чемпионате

Чемпионат мира 2025 года по шахматам среди кадетов (FIDE World Cadet Chess Championships 2025) пройдёт с 19 по 30 сентября на главной арене Спортивно-концертного комплекса имени Балуана Шолака в Алматы.

В чемпионате мира 2025 года по шахматам среди кадетов (FIDE World Cadet Chess Championships 2025) примут участие 851 юный шахматист от неполных 6 до 12 лет из 88 стран (по данным Chess-Results.com на 18 сентября).

Самая многочисленная категория – O10 (мальчики до 10 лет): в ней будут соревноваться 187 участников, 54 из них – казахстанские. Самая малочисленная – G8 (девочки до 8 лет): 95 (26). В других категориях: O8 – 153 (50), G10 – 118 (26), O12 – 176 (51) и G12 – 122 (24).

Больше всего участников выставят хозяева чемпионата – 231. Далее идут Россия (под флагом ФИДЕ) – 67, Индия – 28, Монголия – 27, Китай – 25, США – 24, Южная Корея – 22, Кыргызстан – 17, Узбекистан – 16, Китайский Тайбэй, Турция и Шри-Ланка – по 13, Австралия, Польша, Тунис и Туркменистан – по 12, Беларусь (под флагом ФИДЕ) и ЮАР – по 11, Канада и Франция – по 10.

Страны с самой большой численностью населения (в млн жителей) – Индия (1444), Китай (1408) и США (341), с самой маленькой (в тыс. жителей) – Гуам (167), Исландия (357) и Мальдивы (402).

Самые большие по территории страны (в млн кв. км) – Россия (17,125), Канада (9,984) и США (9,833), самые маленькие (в кв. км) – Мальдивы (298), Барбадос (430) и Сингапур (778).

Самое большое расстояние пришлось преодолеть для того, чтобы принять участие в чемпионате, юным спортсменам из Новой Зеландии – около 13 500 км. Тогда как шахматистам Кыргызстана – всего 235 км (от Бишкека).

Единственный международный мастер среди участников – 11-летний египтянин Абдальрахман Самех Мохамед (2207), победитель Кубка мира-2025. Есть ещё 4 мастера ФИДЕ – Чжу Линьси (2320, США), Мазен Фанди (2307, Сирия), Рамтин Какаванд (2115, Иран) и Алимжан Жауынбай (1968, Казахстан). Все они выступают в категории O12.

Среди девочек есть 4 женских мастера ФИДЕ – Софи Ли (2073) и Лори Кью (1995) (обе – США), СюэТяньхао (2000, Китай) и Алиса Генриетта Юнкер (1869, FIDE).

В делегации Австралии выделяются братья Батырбековы – Айдан (13.09.2017) и Кайсар (2016 г. р.), а руководителем делегации является 40-летний отец мальчиков Куаныш Батырбеков, финансист по профессии и шахматный арбитр по увлечению.

Самым юным иностранным участником чемпионата является Ярослав Агафонов из Молдовы, который родился 18 июля 2019 года.