Фото: акимат Алматы

В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10 и 12 лет – FIDE World Cadet Chess Championships 2025. Торжественная церемония открытия состоялась на арене спортивно-концертного комплекса имени Балуана Шолака с участием заместителя премьер-министра РК Ермека Кошербаева, акима Алматы Дархана Сатыбалды, президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и президента федерации шахмат Казахстана Тимура Турлова.

В чемпионате участвует 851 юный шахматист из 88 стран, в том числе 231 представитель Казахстана. Среди них 47 алматинцев, что делает город одним из главных центров подготовки юных шахматистов страны.

Ермек Кошербаев в своём выступлении отметил, что шахматы в Казахстане рассматриваются не только как спорт, но и как важный элемент образования.

«Благодаря поддержке президента Касым-Жомарта Токаева шахматы получают активное развитие. Только за прошлый год наши спортсмены завоевали 160 медалей на международной арене. Сегодня обсуждается внедрение шахмат в школьную программу младших классов, ведь эта игра учит детей логике, терпению, концентрации и стратегическому мышлению. Это соответствует курсу государства на формирование интеллектуальной нации», – сказал он.

В свою очередь аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул, что проведение столь масштабного турнира стало важным событием не только для города, но и для всей страны.

«Сегодня Алматы принимает одно из самых престижных соревнований мира шахмат. Особенно символично, что чемпионат проходит в дни празднования Дня города. Для нас это честь и большая ответственность. Более 850 детей из разных стран собрались здесь, чтобы проявить интеллект, талант и настойчивость. Шахматы – это универсальный язык, который объединяет народы и формирует будущее интеллекта. Уверен, что для участников Алматы останется городом гостеприимства, дружбы и новых побед», - сказал аким Алматы.

Чемпионат мира продлится до 30 сентября и определит победителей в шести категориях: среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Всего состоится 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени (90+30). Помимо соревновательной программы юных шахматистов ждёт день отдыха с экскурсиями на Шымбулак и культурными мероприятиями, а также международная конференция «Шахматы в образовании» в Satbayev University.

В прошлом году чемпионат мира среди кадетов прошёл в итальянском Монтесильвано и собрал более 700 участников из 77 стран. В Алматы число участников выросло до 851 из 88 государств, что стало рекордом в истории турнира и подтверждением высокого уровня доверия Казахстану как принимающей стороне.

Проведение чемпионата мира в Алматы укрепляет позиции Казахстана как одного из новых центров мировых шахмат и подчёркивает растущую популярность этого вида спорта в стране.