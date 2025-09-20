В Алматы стартовал детский чемпионат мира по шахматам

Шахматы
3

В чемпионате участвует 851 юный шахматист из 88 стран, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10 и 12 лет – FIDE World Cadet Chess Championships 2025. Торжественная церемония открытия состоялась на арене спортивно-концертного комплекса имени Балуана Шолака с участием заместителя премьер-министра РК Ермека Кошербаева, акима Алматы Дархана Сатыбалды, президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и президента федерации шахмат Казахстана Тимура Турлова.

В чемпионате участвует 851 юный шахматист из 88 стран, в том числе 231 представитель Казахстана. Среди них 47 алматинцев, что делает город одним из главных центров подготовки юных шахматистов страны.

Ермек Кошербаев в своём выступлении отметил, что шахматы в Казахстане рассматриваются не только как спорт, но и как важный элемент образования.

«Благодаря поддержке президента Касым-Жомарта Токаева шахматы получают активное развитие. Только за прошлый год наши спортсмены завоевали 160 медалей на международной арене. Сегодня обсуждается внедрение шахмат в школьную программу младших классов, ведь эта игра учит детей логике, терпению, концентрации и стратегическому мышлению. Это соответствует курсу государства на формирование интеллектуальной нации», – сказал он.

В свою очередь аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул, что проведение столь масштабного турнира стало важным событием не только для города, но и для всей страны.

«Сегодня Алматы принимает одно из самых престижных соревнований мира шахмат. Особенно символично, что чемпионат проходит в дни празднования Дня города. Для нас это честь и большая ответственность. Более 850 детей из разных стран собрались здесь, чтобы проявить интеллект, талант и настойчивость. Шахматы – это универсальный язык, который объединяет народы и формирует будущее интеллекта. Уверен, что для участников Алматы останется городом гостеприимства, дружбы и новых побед», - сказал аким Алматы.

Чемпионат мира продлится до 30 сентября и определит победителей в шести категориях: среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Всего состоится 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени (90+30). Помимо соревновательной программы юных шахматистов ждёт день отдыха с экскурсиями на Шымбулак и культурными мероприятиями, а также международная конференция «Шахматы в образовании» в Satbayev University.

В прошлом году чемпионат мира среди кадетов прошёл в итальянском Монтесильвано и собрал более 700 участников из 77 стран. В Алматы число участников выросло до 851 из 88 государств, что стало рекордом в истории турнира и подтверждением высокого уровня доверия Казахстану как принимающей стороне.

Проведение чемпионата мира в Алматы укрепляет позиции Казахстана как одного из новых центров мировых шахмат и подчёркивает растущую популярность этого вида спорта в стране.

#дети #шахматы #чемпионат мира

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Диалог как новый устав человечества
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Ставить цель и достигать ее
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Для кровли и наружной отделки
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Ашимбаев открыл финал республиканского шахматного турнира «…
Алматинские шахматисты завоевали «серебро» на WSTC-2025 в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]