В Алматы в этом году разрушительных землетрясений не ожидается – Институт сейсмологии

В городе Алматы, Алматинской и Жетысуской областях в 2023 году сильных и разрушительных землетрясений не будет. Такой прогноз дали в Институте сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Kazpravda.kz .

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Сейчас на территории Алматинского прогностического полигона (Алматы, Алматинская и Жетысуская области) действуют 47 станций. Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и других данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений.

По итогам заключения прогнозной комиссии, на предстоящей неделе в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях возможны небольшие толчки ощутимостью до 3-3,5 балла.

В целом же в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается, заявил директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев.

Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Казахстане. На его базе работает постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).