В одном из интернет-ресурсов под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений, неизвестный пользователь оставил комментарий с угрозой совершения взрыва, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Место, которое нужно взорвать», – буквально гласил комментарий.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, по данному сигналу поступило сообщение на пульт «102». На него незамедлительно отреагировали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП города.

В результате оперативных мероприятий установлена личность автора комментария. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции.

«Любые угрозы, в том числе оставленные в интернете, рассматриваются полицией как реальная угроза общественной безопасности. Подобные «шутки» имеют тяжкие последствия. Каждое сообщение проверяется, и виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законом», – резюмировал начальник управления по противодействию экстремизму ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Полицейские призывают граждан проявлять ответственность и не распространять сообщения, содержащие угрозы или призывы противоправного характера.