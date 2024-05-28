В Анкаре прошло заседание Союза НАН тюркского мира

Сегодня, 27 мая, в Анкаре прошло заседание Президиума Союза Национальных академий наук тюркского мира (СНАНТМ)

Во встрече, организованной Тюркской Академией, приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, главы Академий наук - членов СНАНТМ, руководство TÜBİTAK и ректора университетов.

В рамках повестки дня заседания Президиума СНАНТМ были предложены конкретные шаги по реализации решений, принятых на 6-м заседании, состоявшемся в прошлом году в Астане. Также обсуждались инициативы, определяющие новые направления для расширения научного сотрудничества в тюркском мире.

Со стороны Тюркской Академии были представлены отчеты о выполненных проектах, а также выдвинуты новые предложения по механизмам и общим платформам для научного сотрудничества. Были обсуждены вопросы исследования истории, литературы, культуры и языков тюркских народов, создания единой базы данных научных работ, инициативы в области экологии и управления водными ресурсами, а также мероприятия по привлечению молодежи к научным исследованиям.

В своем выступлении на церемонии открытия мероприятия президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев подчеркнул, что решения, принятые на 6-м заседании, стали значительным прорывом для Союза Национальных Академий наук тюркского мира.

Тюркская Академия выполняет функции секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира (СНАНТМ), созданного в 2015 году. Основная цель Союза заключается в содействии всестороннему сотрудничеству в области науки и образования между тюркскими государствами. На протяжении последнего года руководство СНАНТМ осуществляла Национальная академия наук Республики Татарстан.

В ходе мероприятия вице-президент Академии наук Татарстана (РФ) Айнур Тимерханов передал председательство в Союзе национальных академий наук тюркских государств турецкой стороне. Глава Академии наук Турции, Музаффер Шекер, выразил свою благодарность татарстанскому коллеге за успешное руководство Союзом.

По итогам встречи стороны достигли соглашения о продлении срока председательства в Союзе академий наук до двух лет. Также была обсуждена разработка дорожной карты для реализации принятых инициатив, а именно создание специальных рабочих групп по ряду ключевых вопросов. В результате указанных дискуссий был подписан Протокол.

Участники встречи отметили важную роль Тюркской Академии, которая выполняет ключевую функцию в качестве секретариата СНАНТМ. Они выразили уверенность в эффективной реализации принятых решений.