В столичной воинской части 6636 Национальной гвардии МВД РК состоялась торжественная церемония принесения военной присяги молодыми военнослужащими срочной службы. Это событие стало первым значимым этапом в их армейской жизни и символом принятия высокой ответственности — защиты Отечества, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этом году в часть прибыли 125 новобранцев из Северо-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской и Павлодарской областей. Под звуки государственного гимна и в присутствии родных, командования и ветеранов они дали клятву с честью исполнять свой воинский долг.

Командир части полковник Ерлан Буранбаев в своей речи подчеркнул значимость присяги как начала пути настоящего защитника Родины:

— С этого дня вы — солдаты Национальной гвардии. Вы принесли присягу перед народом, перед своими родителями и перед своей совестью. Помните: дисциплина, верность и мужество — это не просто слова, это суть вашей службы.

Особую атмосферу создало музыкальное выступление рядового Расула Сапарбека. Его исполнение песни «Ана» тронуло сердца многих присутствующих, особенно матерей, провожавших своих сыновей на службу.

— Служба в войсках правопорядка — это школа жизни. Я уверен, что каждый из вас проявит себя достойно, с честью пройдёт армейскую закалку и выйдет из неё сильнее — физически и духовно, — обратился к новобранцам начальник учебного пункта подполковник Бахтияр Аубакиров.

С поздравлениями также выступили Председатель Совета ветеранов части 6636, подполковник в отставке Феликс Дульский и майор запаса Инсафитдин Гареев. Они пожелали новобранцам силы духа, стойкости и верности воинскому долгу.

Полковник Службы государственной охраны Евгений Лавренюк, участник боевых действий в Карабахе, в своём обращении к новобранцам подчеркнул значение армейской службы, поделился личным боевым опытом и отметил, что в армии особенно важны сплочённость, взаимовыручка и вера в свои силы. Он выразил уверенность, что служба в Национальной гвардии станет для молодых солдат важной школой жизни и мужества.

Со словами поддержки выступила и бабушка одного из солдат — Закыт Калямова, которая от имени родителей и родственников выразила гордость за новобранцев. Она пожелала ребятам крепкого здоровья, благополучной службы и возвращения домой с честью и достоинством.

После этого силами солдат призыва 1-2025 гостям были показаны приемы рукопашного боя. Особенно стоит отметить выступление Роты почетного караула Национальной гвардии. По окончании торжественной церемонии солдаты и родители организовали коллективное фотографирование.