В Астане из-за непогоды запуск салюта начнут раньше

В столице весь день льет дождь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с погодными условиями запуск салюта (3 июля), организованного в преддверии дня столицы и саммита ШОС, может начаться на полчаса раньше. Таким образом, ориентировочное время запуска фейерверка - между 21:30 и 22:30, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.

В целях технической подготовки, сегодня, 3 июля, с 19:00 частично территория ботсада будет перекрыта. Это ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан.

Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера «Улытау».

Салют организован за счет частных спонсорских средств, отметили в акимате.