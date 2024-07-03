В Астане из-за непогоды запуск салюта начнут раньше
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В столице весь день льет дождь
В связи с погодными условиями запуск салюта (3 июля), организованного в преддверии дня столицы и саммита ШОС, может начаться на полчаса раньше. Таким образом, ориентировочное время запуска фейерверка - между 21:30 и 22:30, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.
В целях технической подготовки, сегодня, 3 июля, с 19:00 частично территория ботсада будет перекрыта. Это ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан.
Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера «Улытау».
Салют организован за счет частных спонсорских средств, отметили в акимате.