В Астане ликвидировали свыше 100 несанкционированных свалок

Борьба со стихийными свалками на постоянной основе проводится в столице. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны порядка 90 тыс. тонн мусора, сообщает официальный сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок. С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано свыше 100 участков, вывезено порядка 90 тыс. тонн мусора.

К примеру, по району Алматы ликвидирован 61 участок и вывезено 23,5 тыс тонн мусора (3357 рейсов).

В районе Байконыр были ликвидированы 4 участка, вывезено 5 461 тонн мусора.

По району Есиль были устранены 12 точек, из которых вывезли 12,6 тыс. тонн мусора.

По району Сарыарка отработаны 22 точек стихийных свалок, из которых вывезли 18 тыс. тонн мусора. Работы продолжаются.

С района Нура из ликвидированных 4 точек было вывезено 27 тыс. тонн мусора.

В Астане определена временная площадка рядом с городским полигоном ТБО для складирования мусора из несанкционированных свалок, расположена она по шоссе Алаш, 64.

Ежедневно через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия. С начала года выявлено 161 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму свыше 5 млн. 200 тыс. тенге.

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

Напомним, в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.