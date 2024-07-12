В Астане ликвидировали свыше 100 несанкционированных свалок

Статьи
67
Айман Аманжолова
[email protected]

Борьба со стихийными свалками на постоянной основе проводится в столице. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны порядка 90 тыс. тонн мусора, сообщает официальный сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок. С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано свыше 100 участков, вывезено порядка 90 тыс. тонн мусора.

К примеру, по району Алматы ликвидирован 61 участок и вывезено 23,5 тыс тонн мусора (3357 рейсов).

В районе Байконыр были ликвидированы 4 участка, вывезено 5 461 тонн мусора.

По району Есиль были устранены 12 точек, из которых вывезли 12,6 тыс. тонн мусора.

По району Сарыарка отработаны 22 точек стихийных свалок, из которых вывезли 18 тыс. тонн мусора. Работы продолжаются.

С района Нура из ликвидированных 4 точек было вывезено 27 тыс. тонн мусора.

В Астане определена временная площадка рядом с городским полигоном ТБО для складирования мусора из несанкционированных свалок, расположена она по шоссе Алаш, 64.

Ежедневно через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия. С начала года выявлено 161 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму свыше 5 млн. 200 тыс. тенге.
Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

Напомним, в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

 

#Астана #акимат #свалка

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Высокая цена беспечности
Культурный диалог между странами и поколениями
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Вопросы соцподдержки военнослужащих обсудил сенатор Сарыбае…
Международные учения «Бiрлестiк-2024» стартовали в Мангиста…
Проверенный опыт плюс технологии
Танцуют все!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]