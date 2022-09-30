В Астане начали подключать к отоплению многоэтажки

В столице в связи с похолоданием раньше срока стартовал отопительный сезон. 29 сентября к отоплению начали подключать многоквартирные дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Ранее – с 27 сентября – к отоплению начали подключать социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и другое).

Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

Для жителей частного сектора определены компании, которые продают уголь. Чтобы не допустить роста цен, с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает горячая линия по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.