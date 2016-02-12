В Астане осужден пропагандист ДАИШ

За распространение запрещенной информации с призывами к экстремизму и терроризму на 6 лет лишения свободы осужден житель Астаны, передает Kazpravda.kz
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Гражданин Б. распространял в социальной сети аудио-, видеоматериалы радикального и религиозного характера, пропагандирующие идеи терроризма и экстремизма.
"Житель Астаны Б., создав свой аккаунт в социальной сети "Вконтакте", посещая компьютерный клуб и через сотовый телефон, просматривал видеоролики, загружал, писал высказывания о терроризме в ИГИШ и вел переписку", – сообщили в пресс-службе прокуратуры города Астаны.
Содержащиеся сведения на страницах пользователя были направлены на информирование и разъяснение основных принципов и положений идеи "вооруженного джихада", также в речи имеются побуждения к негативным действиям в отношении "неверных". По мнению следствия, высказывания осужденного подстрекают пользователей Сети к совершению негативных насильственных действий в отношении представителей других религиозных групп в форме "вооруженного джихада".
"В его личном аккаунте содержалось более 20 видеороликов, в которых показываются террористические акты и акты насилия по отношению к людям, боевые действия и подрывы зданий, транспортных средств, имеются признаки террористической угрозы, представляющие собой политически мотивированные действия лиц или группы лиц, создающие угрозу жизни и безопасности людей", – указывается в информации пресс-службы столичной прокуратуры.
Суд №2 Сарыаркинского района Астаны 26 ноября 2015 года признал осужденного виновным и приговорил последнего к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденный подал апелляционную жалобу о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. 26 января 2016 года апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны приговор районного суда оставила без изменения. Таким образом, приговор суда вступил в законную силу.