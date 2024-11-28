В Астане открылась выставка «Очерки об исторических личностях»

В Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Очерки об исторических личностях», посвященной Дню Независимости Республики Казахстан, а также юбилеям государственных и общественных деятелей Мухаметжана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова.

Глава государства К.К.Токаев в статье «Независимость превыше всего» отметил: «Идеи государственности и беззаветного служения Родине должны находить свое отражение во всех исторических произведениях, как документальных, так и художественных. Примером этого является деятельность видных представителей движения Алаш. В начале прошлого века они внесли огромный вклад в продвижение идеи Независимости, став жертвами на пути к свободе. В рамках юбилея Независимости мы должны особо отметить роль таких выдающихся личностей, донести их богатое наследие до нашей молодежи и всего мира».

На выставке, основной целью которой является популяризация духовного наследия исторических личностей, представлены экспонаты и книги, исторические документы о государственных деятелях из музейного и библиотечного фондов Президентского центра УДП РК. Всего размещено около 170 материалов.

«Обретенная нами в 1991 году независимость стала закономерным результатом и заслуженным венцом многовековой борьбы нашего народа за свою свободу, честь, достоинство, единство и целостность родной земли. Славной страницей в этой летописи стала и деятельность выдающихся сынов казахского народа Мухаметжана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова, юбилеи которых мы отмечаем в этом году. Перебирая в памяти ключевые вехи на пути нашего народа к своей независимости, наш долг сегодня вспомнить и об Алашской и Туркестанской автономиях, сыгравших значимую роль в становлении и развитии нашей государственности. Несмотря на короткий срок своего существования, они успели посеять семена, из которых позже взошли ростки нашей демократии», – сказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Как отметил в своем выступлении депутат Сената Республики Казахстан Рустемов Руслан, «Наш народ пережил немало трудностей. Люди, о которых мы сегодня говорим – это личности, внесшие большой вклад в укрепление нашей независимости и становление казахской государственности. Молодое поколение казахстанцев должно брать пример с этих государственных и общественных деятелей, героев казахского народа».

Вниманию широкой публики также продемонстрированы содержательные материалы, полученные в результате поисково-собирательской работы. Бесспорно, что особый интерес у посетителей могут вызвать подлинные экспонаты из музея школы-гимназии № 51 имени Мустафы Шокая города Астаны, такие как пишущая машинка, использованная М. Шокаем в 1920-1930 годах, печати, использованные при издании журнала «Яш Туркестан», книга «Восстание 1916 года в Киргизстане», изданная под редакцией Турара Рыскулова, сундук супруги Т. Рыскулова, узницы «АЛЖИРа» Азизы Рыскуловой из Мемориального музея-комплекса «АЛЖИР», книга «Хашия Радия Мухтар», чернильница из Кызылординского областного историко-краеведческого музея.

Фотографии, документы, полученные из фондов Национального архиваРК, Музея Сакена Сейфуллина, Историко-краеведческого музея имени Мухамеджана Тынышпаева Жетысуской области, Тюлькубасского районного историко-краеведческого музея имени Турара Рыскулова, Жамбылского областного историко-краеведческого музея подробно повествуют о жизни и деятельности исторических личностей.

«Сегодняшнее событие очень важное для будущего поколения. Хочу выразить слова благодарности за высокую организацию выставки. Проработав 11 лет на посту заместителя председателя совнаркома РСФСР, Турар Рыскулов сделал очень многое для Казахстана. В 30-ые годы XX столетия, благодаря неоднократным обращениям в центральный комитет ВКП(б) о судьбе родного ему казахского народа страдающего от неслыханного голода, был решён вопрос о продовольственной помощи Казахстану», – поделилась внучка прославленного деятеля Т. Рыскулова, Адель Рыскулова.

Следует отметить, что материалы выставки были систематизированы в рамках таких тем:

- «145лет со дня рождения видного государственного деятеля, одного из основателей движения Алаш, ученого-историка, первого инженера путей сообщения Мухаметжана Тынышпаева»;

- «134года со дня рождения деятеля движения Алаш, руководителя Туркестанской автономии, публициста Мустафы Шокая»;

- «130лет со дня рождения поэта, писателя, государственного деятеля, председателя Совета народных комиссаров Казахской АССР Сакена Сейфуллина»;

- «130лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, лидера национально-освободительного движения тюркских народов Туркестана, ученого, публициста, историка Турара Рыскулова».