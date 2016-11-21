В Астане отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены
В Астане в связи с понижением температуры отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"21 ноября в связи с понижением температуры занятия для учащихся 1–9 классов первой смены отменяются", – говорится в распространенной информации.
Также в пресс-службе напоминают о параметрах отмены занятий в организациях образования Астаны (в общеобразовательных школах, колледжах для учащихся 1–2 курсов). Так, в целях безопасности и сохранения здоровья детей занятия будут отменены: – при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – занятия в 1–4 классах; – при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – в 1–9 классах; – при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более – в 1–11 (12) классах школ, 1–2 курсов колледжей.