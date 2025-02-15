В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войны в Афганистане

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В рамках мероприятий, приуроченных к 36-летней годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из ДРА, в столице состоялось возложение цветов к Мемориалу воинам, погибшим в Афганистане

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В ежегодной акции памяти приняли участие воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев, генерал-майоры Муслим Даиров и Марат Нагуманов, представители городской власти, общественных объединений «Союз ветеранов боевых действий и миротворческих операций «Казбат», «Союз ветеранов боевых действий и миротворческих миссий в Ираке «Казполк», «Ветераны боевых действий, принимавших участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе», родственники и военнослужащие.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, ведь 15 февраля считается днем скорби, когда вспоминают солдат, не вернувшихся с той войны. К мемориалу, у которого застыли часовые роты Почетного караула, возложили цветы.

– Народная мудрость гласит: «Ветеран может дать совет, а молодежь – надежда страны». Стоящим здесь воинам-афганцам уже за шестьдесят, и нам надо быть едиными ради будущего. Нужно рассказывать юному поколению о том, что мы видели и испытали. Молодежь, знающая историю своей Родины, будет стремиться принести пользу своей стране, сказал Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.

В этот же день в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошел концерт. Среди зрителей в зале были воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК, военнослужащие войсковой части 68665 и уланы столичного Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, ведь идейная основа мероприятия – встреча подрастающего поколения с участниками боевых действий в Афганистане, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к старшим.

Со сцены прозвучали песни «Қатардағыжауынгерден», «Сто дней до приказа», «Афганистан», «Ордена не продаются», «Салам бача», «Дархан дала», «Егемен Қазақстан».

С целью ознакомления гостей с фактами истории войны в Афганистане в одном из залов Национального военно-патриотического центра была организована фотозона и информационная выставка из фондов Военно-исторического музея, рассказывающая об участии казахстанцев в боевых действиях на территории Афганистана.

#Афганистан #память #война

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