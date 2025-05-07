В Астане проходит выставка «Театр на фронте: берег надежды»
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Вниманию гостей Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького, в стенах которого размещена уникальная экспозиция, представлены экспонаты из коллекции Бахрушинского музея – крупнейшего театрального музея в мире. Афиши и фотографии, картины и личные вещи известных артистов передают дух того времени, когда искусство стало символом веры в победу, могучим оружием и вдохновителем патриотического подвига советских солдат.