В торжественном открытии выставки приняли участие директор театра им. М. Горького Айболат Жаудыр, заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко, советник-посланник посольства России в Казахстане Александр Комаров, представитель Русского дома в Астане Сергей Каймашников и директор новосибирского театра «Старый дом» Татьяна Ильина.

– Выставка посвящена бессмертному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны. Иcтория нашего театра хранит бесценные свидетельства о работе коллектива в тяжелое военное время. В сороковые годы акмолинский театр стал одним из ведущих творческих центров Казахстана. Несмотря на тяготы и лишения военных лет, театр продолжал активную деятельность, ежегодно ставилось от десяти до четырнадцати спектаклей, артисты выезжали на гастроли по городам Советского Союза, – сказал Айболат Жаудыр.

Редкие фотографии военных лет, сохранившие моменты выступлений фронтовых театральных бригад, известных музыкантов и певцов, составляют основу экспозиции. К примеру, выдающийся режиссер, основатель и бессменный руководитель Государственного центрального театра кукол Сергей Образцов запечатлен вешающим афишу спектакля «Наш телевизор», с которым его театр выступал перед бойцами Западного фронта. На другой фотографии – Жанна Гольдовская. Она была первой советской артисткой, использовавшей в танце элементы транс­формации (перемены костюмов и образа в течение одного номера). На снимке она исполняет цыганскую пляску перед минометчиками. Завораживают смеющиеся лица юношей и девушек – зрителей водевиля Владимира Дыховичного «Свадебное путешествие».

Самого пристального внимания заслуживают экспонаты, воссоздающие яркие страницы истории театрального искусства Казахстана. Посетители выставки могут ознакомиться с копиями афиш к постановкам военных лет.

– В то страшное и тяжелое для всей страны время театр дарил людям надеж­ду и вдохновлял их на подвиги. Театральная жизнь не прерывалась ни на один день. В Бахрушинском музее хранятся уникальные живые свидетельства эпохи военных лет – более семидесяти дневников фронтовых театральных бригад. Мы всегда помним о том, что в годы войны Казахстан принял большое число предприятий из центральных районов Советского Союза. В их числе были и театры, – отметила Дилором Руденко.

Несомненный интерес представляют дневники и альбомы «Искры» – первого в СССР фронтового театра. Он был создан в сентябре 1941 года на базе красноармейского художественного ансамбля из числа артистов Театра им. Ленинского комсомола. По мнению театроведов, «искровские» дневники выделяются среди документов подобного рода своей содержательностью. Их материалы дают ясное представление об исключительном месте фронтовых бригад в культурной жизни страны. Привлекают внимание посетителей и красочные фотоколлажи, посвященные народным артистам СССР Анатолию Папанову и Евгению Веснику. На отдельном стенде представлены документы, связанные с историей создания легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича – символа стойкости и мужества защитников блокадного Ленинграда.

Свою работу выставка продолжит до 18 мая.