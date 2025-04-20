В Астане проводили в 47 экспедицию поисковиков отряда «Мемориальная зона»

День Победы
11

На Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны храбро сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил (НВПЦ) состоялись торжественные проводы в экспедицию поисковиков, занимающихся поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом.

В мероприятии приняли участие депутат Мажилиса парламента Павел Казанцев, начальник музея Боевой славы алматинского филиала НВПЦ Алуа Байкадамова, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, преподаватели и студенты военной кафедры Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева.

Внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова отметила важность миссии поисковиков и вручила командиру отряда «Мемориальная зона» Майдану Кусаинову благодарственное письмо.

Депутат Мажилиса парламента Павел Казанцев подчеркнул, что многолетний труд поискового отряда является не просто нужным и важным делом, но и настоящим подвигом.

Майдан Комекович рассказал, что в экспедиции продолжительностью 15 дней примут участие восемь ветеранов поискового отряда. Самому молодому из них 57 лет, а старшему, командиру, – 82 года.

«Так что идем под девизом «В бой идут одни старики». В день мы проходим в среднем 30 километров – по болоту. Но я никогда в жизни не променяю ни на один курорт в мире возможность «поработать» на Синявинских болотах и высотах. Меня окрыляет мысль, что мы делаем святое дело – заканчиваем незавершенную войну за тех, кто остался навсегда в тех землях, – сказал Майдан Кусаинов».

Напомним, на Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны храбро сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в городах Акмола и Петропавловск.

#ВОВ #поисковый отряд #Ленинградская область

Популярное

Все
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Более трех тысяч человек посетили Дни культуры Казахстана в Армении
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Спортивные звёзды Казахстана получат всемерную поддержку государства
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Остаться в памяти потомков
Шьется форма для гвардейцев
В Алматы состоялась конференция «Подвиг ученых – ветеранов …
Без страха и упрека: история фронтовика из Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]