На Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны храбро сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил (НВПЦ) состоялись торжественные проводы в экспедицию поисковиков, занимающихся поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом.

В мероприятии приняли участие депутат Мажилиса парламента Павел Казанцев, начальник музея Боевой славы алматинского филиала НВПЦ Алуа Байкадамова, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, преподаватели и студенты военной кафедры Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева.

Внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова отметила важность миссии поисковиков и вручила командиру отряда «Мемориальная зона» Майдану Кусаинову благодарственное письмо.

Депутат Мажилиса парламента Павел Казанцев подчеркнул, что многолетний труд поискового отряда является не просто нужным и важным делом, но и настоящим подвигом.

Майдан Комекович рассказал, что в экспедиции продолжительностью 15 дней примут участие восемь ветеранов поискового отряда. Самому молодому из них 57 лет, а старшему, командиру, – 82 года.

«Так что идем под девизом «В бой идут одни старики». В день мы проходим в среднем 30 километров – по болоту. Но я никогда в жизни не променяю ни на один курорт в мире возможность «поработать» на Синявинских болотах и высотах. Меня окрыляет мысль, что мы делаем святое дело – заканчиваем незавершенную войну за тех, кто остался навсегда в тех землях, – сказал Майдан Кусаинов».

Напомним, на Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны храбро сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в городах Акмола и Петропавловск.