Фото пресс-службы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

Уникальная концертная программа объединила мировое музыкальное наследие и современное прочтение идей великого Абая. Коллективы FORTE TRIO и Казахского государственного симфонического оркестра под управлением прославленного дирижера Марии Бенюмовой представили публике вечер, ставший философским диалогом культур и эпох.

В программу вошли увертюра и гавот из сюиты «Маски и Бергамаски» Габриэля Форе, Симфония №4 Феликса Мендельсона, «Кероглы» Армана Жайыма, «Ән шашу» в обработке Ильи Башкатова. Особым событием стала казахстанская премьера произведения «Мечта Абая», созданного Пьером Тиллуа под впечатлением от творчества великого поэта и мыслителя.

Самобытные художественные решения в композиции переплетаются с музыкальными цитатами из песен Абая, подчеркивая универсальность и непреходящее значение его творческого наследия. Пьер Тиллуа мастерски раскрывает эпоху, в условиях которой творил великий поэт, и рисует величественный образ будущего — претворенную в жизнь мечту Абая.

— Мы гордимся тем, что на сцене «Қазақконцерта» представлено произведение, которое воплощает единство современной и классической музыки в их философском звучании. Этот проект проникнут национальными ценностями и свободолюбивым духом творчества великого поэта. Мы твердо верим в то, что благодаря нашим совместным усилиям наследие Абая будет сохранено, приумножено и передано новым поколениям, — отметил исполняющий обязанности директора «Қазақконцерта» Альтаир Кожахметов.

Напомним, мировая премьера произведения «Мечта Абая» состоялась во Франции в 2023 году. Вернувшись к духовной родине своего вдохновения, сочинение Пьера Тиллуа прозвучало как музыкальное посвящение 180-летию великого поэта и мыслителя.