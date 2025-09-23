В Астане состоялась премьера композиции Пьера Тиллуа «Мечта Абая»

Музыка,Столица
61
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Произведение написано французским композитором специально для ансамбля FORTE TRIO, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

Уникальная концертная программа объединила мировое музыкальное наследие и современное прочтение идей великого Абая. Коллективы FORTE TRIO и Казахского государственного симфонического оркестра под управлением прославленного дирижера Марии Бенюмовой представили публике вечер, ставший философским диалогом культур и эпох.

В программу вошли увертюра и гавот из сюиты «Маски и Бергамаски» Габриэля Форе, Симфония №4 Феликса Мендельсона, «Кероглы» Армана Жайыма, «Ән шашу» в обработке Ильи Башкатова. Особым событием стала казахстанская премьера произведения «Мечта Абая», созданного Пьером Тиллуа под впечатлением от творчества великого поэта и мыслителя.

Самобытные художественные решения в композиции переплетаются с музыкальными цитатами из песен Абая, подчеркивая универсальность и непреходящее значение его творческого наследия. Пьер Тиллуа мастерски раскрывает эпоху, в условиях которой творил великий поэт, и рисует величественный образ будущего — претворенную в жизнь мечту Абая.

— Мы гордимся тем, что на сцене «Қазақконцерта» представлено произведение, которое воплощает единство современной и классической музыки в их философском звучании. Этот проект проникнут национальными ценностями и свободолюбивым духом творчества великого поэта. Мы твердо верим в то, что благодаря нашим совместным усилиям наследие Абая будет сохранено, приумножено и передано новым поколениям, — отметил исполняющий обязанности директора «Қазақконцерта» Альтаир Кожахметов.

Напомним, мировая премьера произведения «Мечта Абая» состоялась во Франции в 2023 году. Вернувшись к духовной родине своего вдохновения, сочинение Пьера Тиллуа прозвучало как музыкальное посвящение 180-летию великого поэта и мыслителя.

 

#концерт #Абай #премьера

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
На земле предков
Модерн и классика
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Сеянцы поставил спонсор
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Изменились школьные меню
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Выбирай дело по душе
Территория поддержки и надежды
Особенная детская площадка
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Степная «Илиада»
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Победителей республиканского турнира Chempiondar Ligalary о…
В российском архиве найден редкий народный кюй
Акция по продаже говядины по фиксированным ценам стартовала…
Безопасность концерта Backstreet Boys обеспечили с помощью …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]