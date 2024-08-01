В Астане стартовали чемпионаты Азии и мира по кекушинкай каратэ

В течение четырех дней спорт­смены примут участие в трех видах состязаний: кумитэ (бой на татами), тамашевари (разбивание твердых предметов) и ката (серия специальных упражнений, связанных с принципами ведения поединка с воображаемым противником). Они разыграют 68 комплектов наград. Кроме того, здесь же будут проведены международный дан-тест (квалификационные экзамены) и международный семинар, где будет передаваться опыт мастеров боевых искусств.

Перед стартом турнира была проведена специальная пресс-конференция с организаторами и почетными гостями, а также представителями национальных команд стран-участниц.

По словам генерального директора International Karate Organization «Kyokushinkai kan Union» Шихана Шигеру Табата (8-й дан), он был весьма рад прибыть из Японии в столицу Казахстана для участия в столь представительном первенстве.

– Я впечатлен гостеприимст­вом и уровнем подготовки к состязаниям. Благодарю принимающую сторону и всех участников, приехавших в Астану. Хочу пожелать всем успешного выступления. Что касается хозяев турнира, то они являются одними из фаворитов, а потому наша команда очень серьезно готовится к встрече именно с казахстанцами, – сказал он.

В свою очередь президент РОО «Всеказахстанская организация кекушинкай карате» Таджимурат Найзабеков подчеркнул, что это большая честь и ответственность – принимать подобные турниры. Они, кстати, проводятся лишь раз в два года, а последние из них откладывались из-за всемирной пандемии.

Отметим, что Таджимурат Толбаевич имеет одну из самых высоких позиций в этом виде спорта. У него 7-й дан. Он единст­венный в мире, кто досрочно сдал специальный дан-тест, при этом став еще и самым молодым мастером. Этот факт и результаты наших единоборцев на международных состязаниях многое говорят о школе казахстанского каратэ. Сегодня данным видом спорта занимаются более 40 тыс. наших соотечественников, и он приобретает все большую популярность.