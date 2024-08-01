В Астане стартовали чемпионаты Азии и мира по кекушинкай каратэ
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Сегодня в столице Казахстана во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова начались Первый чемпионат Азии среди взрослых и IV Детско-юношеское первенство планеты по кекушинкай каратэ. Это крупнейшее за последние несколько лет событие в данном виде восточного единоборства. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 22 стран: Японии, Румынии, Индонезии, Ирана, Кувейта, Ливана, Сирии, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, России, Грузии, Латвии, Иордании, Палестины, Афганистана, Ирака, Египта, Индии и Казахстана.