В Астане трое мужчин жестоко избили прохожего (видео)

Фото: Kazpravda.kz

Трое мужчин в Астане жестоко избили и ограбили прохожего. 26-летний потерпевший обратился в полицию, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт 102 поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что по улице Сарайшык неизвестные парни в вечернее время избили его и отобрали телефон.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее был судим. В настоящее время они находятся под арестом.

Мобильный телефон изъят. Его злоумышленники успели сбыть, оставив в качестве залога.

По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.