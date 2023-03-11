В Астане трое мужчин жестоко избили прохожего (видео)
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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Трое мужчин в Астане жестоко избили и ограбили прохожего. 26-летний потерпевший обратился в полицию, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На пульт 102 поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что по улице Сарайшык неизвестные парни в вечернее время избили его и отобрали телефон.
Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее был судим. В настоящее время они находятся под арестом.
Мобильный телефон изъят. Его злоумышленники успели сбыть, оставив в качестве залога.
По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.