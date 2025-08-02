Приветствуя участников выставки «Туринская плащаница», министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что представленные на ней артефакты являются свидетельством истории духовного и культурного роста всего человечества.

По ее мнению, предстоящий Съезд лидеров мировых и традиционных религий станет одним из ключевых международных событий, отражающих приверженность Казахстана идеалам мира, согласия и гуманизма.

– Сохраняя и изучая эти уникальные свидетельства прошлого, мы закладываем прочный фундамент будущего, основанного на взаимопонимании, духовном единстве и непрекращающемся культурном диалоге, – подчеркнула Аида Балаева.

Министр напомнила слова Президента Касым-Жомарта Токаева, указавшего в одном из своих пос­ланий, что религия во все времена выполняла воспитательную функцию, а священные писания наполнены идеями гуманизма, сочувствия и милосердия.

Особую роль Казахстана в сохранении мира и согласия не раз отмечали представители различных конфессий.

– Примечательно, что сегодняшняя выставка проходит в Казахстане – стране, известной своей приверженностью межрелигиозному диалогу, взаимному уважению и продвижению идей миролюбия и добрососедства. От имени Святого Престола я выражаю глубокую признательность Президенту ­Касым-Жомарту Токаеву за поддерж­ку этого мероприятия, – сказал Апостольский нунций в Рес­публике Казахстан, архиепископ Георг Панамтхундил.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр отметил, что выставка знакомит посетителей с историей и научными исследованиями знаменитого археологичес­кого памятника, который нередко называют «Пятым Евангелием».

– Как выдающийся церковно-археологический памятник Туринская плащаница объединяет представителей научного сообщества, многочисленных паломников, пробуждает интерес к изучению истории. Этот проект будет иметь большое значение для развития межконфессионального и межкультурного диалога, послужит благородному делу укрепления мира и согласия в нашем многонациональном обществе, – подчерк­нул глава Православной церкви Казахстана.

Туринская плащаница – это льняное полотно размером 4,41 на 1,13 м, на котором запечатлен образ мужчины, подвергшегося жестоким пыткам. Следы бичевания, распятия, венца из терна и прободенного копьем бока удивительно точно совпадают с описаниями страстей Христовых в Евангелиях.

С момента первой фотосъемки в 1898 году плащаница стала предметом кропотливого изучения. Исследования с применением спектроскопии, анализаторов рельефа и тестов пыльцы подтверждают уникальность и древность ткани и исключают версию рисунка. Но и поныне наука не может объяснить, как появилось изображение на ткани. Многие христиане считают, что именно в это полотно завернули тело Иисуса Христа после смерти.

Организаторами мероприятия выступили Римско-католическая церковь, Православная церковь Казахстана, Мальтийский орден, папский фонд Kirche in Not и Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога. Предполагается, что экспозиция будет путешествовать по Казахстану в течение двух лет: после Астаны (1 августа – 21 сентября) она отправится в Алматы, Караганду и Петропавловск.