В атмосфере взаимопонимания

Председатель ПАСЕ А. Брассер отметила символичность встречи, которая проходит в год 10-летия подписания Соглашения о сотрудничестве между казахстанским Парламентом и ПАСЕ, и выразила надежду на активизацию диалога. Заместитель спикера Сената подчеркнул, что развитие сотрудничества с Советом Европы находится в числе приоритетов внешней политики РК. Взаимодействие развивается в атмосфере полного взаимопонимания и доверия, а руководствo ассамблеи оказывает поддержку внешнеполитическим инициативам республики.

Руководитель парламентской делегации Казах­стана проинформировал А. Брассер о приоритетах Стратегии «Казахстан-2050». Подчеркивалось, что новый политический курс касается всех сторон жизни казахстанского общества, предусмотрены шаги по дальнейшему укреп­лению государственности и демократии. В 2017 году Астана станет местом проведения Всемирной специализированной выставки EXPO 2017. Казахстан намерен внести свой вклад в решение глобальных проблем экологической угрозы и нехватки энергии. Принимая во внимание опыт Люксембурга в развитии альтернативных источников энергии, использовании новых технологий и инноваций в производстве биотоплива, А. Бейсенбаев пригласил люксембургские компании принять самое активное участие в выставке.

Во встрече также принимали участие сенаторы Орынбай Рахманбердиев и Владимир Бобров.

В тот же день состоялась встреча членов казах­станской делегации с экс-председателем ПАСЕ, министром по связям с Европейским союзом Турции М. Чавушоглу и членами турецкой делегации в ПАСЕ. М. Чавушоглу дал высокую оценку динамичному развитию Казахстана на основе политической стабильности и экономического роста и отметил роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как признанного лидера тюркоязычных стран.

Заместитель спикера Сената А. Бейсенбаев выразил признательность М. Чавушоглу за его поддержку в качестве руководителя ПАСЕ председательству Казахстана в ОБСЕ и идее проведения в Астане саммита ОБСЕ, а также за участие в работе IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2012 году.