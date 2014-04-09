В атмосфере взаимопонимания

Политика
627

Председатель ПАСЕ А. Брассер отметила символичность встречи, которая проходит в год 10-летия подписания Соглашения о сотрудничестве между казахстанским Парламентом и ПАСЕ, и выразила надежду на активизацию диалога. Заместитель спикера Сената подчеркнул, что развитие сотрудничества с Советом Европы находится в числе приоритетов внешней политики РК. Взаимодействие развивается в атмосфере полного взаимопонимания и доверия, а руководствo ассамблеи оказывает поддержку внешнеполитическим инициативам республики. 

Руководитель парламентской делегации Казах­стана проинформировал А. Брассер о приоритетах Стратегии «Казахстан-2050». Подчеркивалось, что новый политический курс касается всех сторон жизни казахстанского общества, предусмотрены шаги по дальнейшему укреп­лению государственности и демократии. В 2017 году Астана станет местом проведения Всемирной специализированной выставки EXPO 2017. Казахстан намерен внести свой вклад в решение глобальных проблем экологической угрозы и нехватки энергии. Принимая во внимание опыт Люксембурга в развитии альтернативных источников энергии, использовании новых технологий и инноваций в производстве биотоплива, А. Бейсенбаев пригласил люксембургские компании принять самое активное участие в выставке.

Во встрече также принимали участие сенаторы Орынбай Рахманбердиев и Владимир Бобров.

В тот же день состоялась встреча членов казах­станской делегации с экс-председателем ПАСЕ, министром по связям с Европейским союзом Турции М. Чавушоглу и членами турецкой делегации в ПАСЕ. М. Чавушоглу дал высокую оценку динамичному развитию Казахстана на основе политической стабильности и экономического роста и отметил роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как признанного лидера тюркоязычных стран.

Заместитель спикера Сената А. Бейсенбаев выразил признательность М. Чавушоглу за его поддержку в качестве руководителя ПАСЕ председательству Казахстана в ОБСЕ и идее проведения в Астане саммита ОБСЕ, а также за участие в работе IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2012 году. 

Популярное

Все
Полицейский стал жертвой вымогателей в Актобе
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Из 195 государств только около 20 этнически однородны
Казахстанское счастье украинки Вали
Интернациональные семьи – лучшее подтверждение того, с каким уважением в Казахстане относятся к религии, традициям и языкам разных народов
В этом году в Алматы фонтаны впервые запускают в День единства народа Казахстана
Сотрудница полиции Петропавловска Раиса Зуева говорит, что она одновременно и русская, и казашка
Расставить точки над «i»
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Задержание журналиста в Астане прокомментировал глава МИОР
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Какой будет погода в мае в Казахстане
Ангелина Лукас завоевала титул WBC International
Смаилов: Каждая народность уникальна, но вместе мы – единый народ Казахстана!
Праздник единства народа Казахстана имеет особенное значение – глава Сената
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня

Читайте также

Алихан Смаилов встретился с президентом Узбекистана в Ташке…
Шум вокруг безвизового соглашения с Китаем связан прежде вс…
Отдыхать на Хайнане без виз
Введение безвизового режима с Китаем на 30 дней – это океан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]