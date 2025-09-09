В Атырау открыли врачебную амбулаторию

Здравоохранение
112
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Она сможет одновременно принимать до 25 пациентов, сообщает Kazpravda.kz

В пригороде Атырау завершено строительство нового медицинского объекта. Врачебная амбулатория сможет одновременно принимать до 25 пациентов.

Как рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов, возведение объекта заняло чуть более полугода. 

В амбулатории предусмотрены детское отделение, дневной стационар на четыре койки, отдельный изолятор, лаборатория, а также стерилизационное помещение.

- Амбулатория спроектирована в соответствии с современными требованиями и оснащена необходимой инженерной и медицинской инфраструктурой. Благодаря новому объекту жители села смогут получать качественную медико-санитарную помощь вблизи от дома, - сказал Нурберген Кусаинов.

В ближайшее время в регионе появятся еще несколько медицинских учреждений. В настоящее время в регионе строятся две поликлиники, две врачебные амбулатории, станция скорой помощи, радиологический корпус и реабилитационный центр для людей с инвалидностью. Кроме того, в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» было начато строительство 15 объектов, 10 из них уже введены в эксплуатацию.

#Атырау #амбулатория

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Мастер-класс мирового уровня
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Цифровизация становится новой национальной идеей
Первый звонок прозвучал не везде
Бронзовый прыжок
«Барыс» побеждает на старте сезона
Наращивая промышленную мощь
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Внимание каждому региону
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Караганде задержали подростка-дроппера за контрабанду наркотиков из Таиланда
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Правительству предстоит внедрить ИИ в здравоохранение
У Байдена диагностировали два вида рака
Мухтара Ербаяна направили на лечение в Турцию
Более 100 стоматологических кабинетов открыли в школах стра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]