В пригороде Атырау завершено строительство нового медицинского объекта. Врачебная амбулатория сможет одновременно принимать до 25 пациентов.

Как рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов, возведение объекта заняло чуть более полугода.

В амбулатории предусмотрены детское отделение, дневной стационар на четыре койки, отдельный изолятор, лаборатория, а также стерилизационное помещение.

- Амбулатория спроектирована в соответствии с современными требованиями и оснащена необходимой инженерной и медицинской инфраструктурой. Благодаря новому объекту жители села смогут получать качественную медико-санитарную помощь вблизи от дома, - сказал Нурберген Кусаинов.

В ближайшее время в регионе появятся еще несколько медицинских учреждений. В настоящее время в регионе строятся две поликлиники, две врачебные амбулатории, станция скорой помощи, радиологический корпус и реабилитационный центр для людей с инвалидностью. Кроме того, в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» было начато строительство 15 объектов, 10 из них уже введены в эксплуатацию.