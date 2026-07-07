Амурским тигрятам в Караганде дали имена

Экология,Природа
Дана Аменова
специальный корреспондент

Малышей назвали Муфаса и Киара

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинском зоопарке выбрали имена для двойни амурских тигрят. Решение озвучили на празднике, посвящённом Национальному дню домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Конкурс, который проходил в социальных сетях зоопарка, вызвал большой отклик: подписчики предложили более 300 вариантов. По итогам голосования тигрёнка назвали Муфаса, а его сестру — Киара. Эти имена хорошо знакомы многим по истории о «Короле Льве» и, по мнению участников конкурса, отлично подходят полосатой паре.

«Мы хотим, чтобы зоопарк был не только местом, где можно познакомиться с удивительным миром животных, но и площадкой, которая помогает приобщать детей и взрослых к национальной культуре. Поэтому провели онлайн-конкурс среди юных домбристов, наградили победителей грамотами и подарками. На празднике объявили имена наших тигрят. Признаюсь, выбор был непростым, но в итоге остановились на варианте Муфаса и Киара. Решение приняли комиссионно. Благодарим всех за активное участие», — рассказала директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

Сейчас тигрята чувствуют себя хорошо, активно растут, набираются сил и уже стали любимцами посетителей. Пока малыши находятся рядом с матерью, но с каждым днём становятся все более самостоятельными и уверенно осваивают вольер.

По словам директора зоопарка, в будущем одного из полосатых питомцев хотят оставить в Караганде, а второго планируют обменять.

Амурский тигр — один из самых редких и крупных представителей семейства кошачьих и занесён в Красную книгу, поэтому каждое пополнение в зоопарках важно для сохранения популяции.

В этом году в Карагандинском зоопарке настоящий беби-бум. Помимо амурских тигрят, потомством обзавелись и другие обитатели. Молодняк появился у лошадей и верблюдов, шетлендских пони, европейских ланей, камерунских коз и других животных. 

#Караганда #зоопарк #имена #тигрята

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