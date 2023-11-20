В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
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Серик Кабдулов
В соревнованиях приняли участие девять команд. Согласно правилам, в каждой команде должно быть пять человек, а на площадку одновременно выходят только трое всадников, двое других – на замену. Еще одна особенность прошедшего спортивного мероприятия в том, что соперники стремятся забросить тушу в одну цель, то есть это вроде уличного баскетбола, когда кольцо одно на две команды. Оттого и название эта разновидность игры носит «Мәре көкпар» (мәре – конечная цель, финиш).