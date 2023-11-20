В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару

Спорт
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Серик Кабдулов

В соревнованиях приняли участие девять команд. Соглас­но правилам, в каждой команде должно быть пять человек, а на площадку одновременно выходят только трое всадников, двое других – на замену. Еще одна особенность прошедшего спортивного мероприятия в том, что соперники стремятся забросить тушу в одну цель, то есть это вроде уличного баскетбола, когда кольцо одно на две команды. Оттого и название эта разновидность игры носит «Мәре көкпар» (мәре – конечная цель, финиш).

фото Региональной службы коммуникаций

Данный вид национального спорта в Атырауском регионе не так хорошо развит, как в других. Но тем и был интересен первый подобный опыт для местных энтузиастов. А вообще, история кокпара уходит в далекие времена кочевников, которым держать себя в тонусе, не терять форму помогали национальные игры.

Название игры происходит от «көк бөрі», то есть «волк». А вот суть игры ученые определяют по-разному. Одни утверж­дают, что люди подсмотрели, как волчата играют и дерутся из-за туши жертвы, которую взрослые родители приносят им после удачной охоты, – и участники состязаний действуют в роли волков. Другие же уверены, что игра зародилась, когда группа охотников, убив волка, развлекалась по дороге в аул. Но важно другое. Игра в кокпар развивает в спортсменах не только ловкость, не только тренирует тело, она воспитывает воинский дух, терпение, смелость, человек учится находить общий язык с лошадью, приучает ее выполнять любое свое желание, данное голосом, ногами, поводьями.

Такое единение потом помогало в бою, когда жизнь вои­на зависит не только от его искусства владеть саблей или копьем, но и от выучки боевого коня. Во время кокпара нередко были случаи, когда игрок получал тяжелую травму и даже погибал. При таких скоростях и плотности борьбы это было неизбежно. Поэтому не каждый джигит отваживался участвовать в соревнованиях. Страсти по кокпару не стихали никогда. Даже в советское время, когда играть в кокпар запрещали, отчаянные смельчаки тайком уезжали в степь, чтобы вспомнить традиции предков.

Кокпар – это не просто развлечение. Он закаляет мужчину, воспитывает в нем хладнокровие, честность и, конечно, развивает физические навыки. Сейчас кокпар нередко называют симбиозом борьбы, рэгби и верховой езды.

#турнир #соревнования #Атырау #игры #Мәре көкпар

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