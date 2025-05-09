В Атырауской области 754 ветерана награждены медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

День Победы
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Ко Дню Победы 13 труженикам тыла, внесшим вклад в Победу, выплатили по 100 000 тенге. Одноразовую помощь в размере 60 000 тенге получили 29 вдов участников Великой Отечественной войны, приравненных к инвалидам войны и не вступавшим в повторный брак, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Кроме того, один человек, признанный узником концлагерей, созданных фашистами и их союзниками во время Второй мировой войны, получил материальную помощь в размере 1 000 000 тенге.

711 труженикам тыла, которые с 1941 по 1945 годы отработали не менее шести месяцев и не были ранее награждены орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд или безупречную военную службу, выплачено по 50 000 тенге единовременной денежной помощи.

В соответствии с Законом РК «О ветеранах» по 150 000 тенге получили также участники Афганской войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, всего 165 человек.

#Атырау #ветераны #День Победы

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