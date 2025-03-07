В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Жители обложили дома песком в ожидании «Альфреда»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Австралия готовится к редкому тропическому циклону «Альфред» на восточном побережье, который приближается к Брисбену, третьему по численности населения городу страны. Власти уже закрыли аэропорты и школы, работу также прекратил общественный транспорт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Жители обкладывают дома песком и запасаются продуктами.  

«Мешков с песком не хватает, а полки супермаркетов опустели, поскольку люди запасаются самым необходимым. <…> Школы на юго-востоке Квинсленда закроются, а общественный транспорт не будет работать в четверг и пятницу. В общей сложности 122 школы на севере Нового Южного Уэльса будут закрыты в четверг», — сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.

По последним данным бюро метеорологии, циклон может выйти на сушу вблизи Брисбена к утру 8 марта. Шторм охватит приграничные регионы штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, вызвав сильные дожди, наводнения и разрушительные ветры.

Последний раз циклон обрушивался на юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса в 1974 году. Брисбену грозил циклон в 1990 году, но, не дойдя до города, он переместился на юг.

 

#наводнение #ураган #Австралия #циклон

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