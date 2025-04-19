В Белом доме уверены в искусственном происхождении ковида

Наука
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Администрация Трампа создала веб-страницу в поддержку версии об утечке вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. При этом Белый дом резко раскритиковал ВОЗ и бывшего медицинского советника президента США Энтони Фаучи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Science Photo Library/IMAGO

На сайте Белого дома в пятницу, 18 апреля, появилась новая веб-страница с изложением аргументов в поддержку версии о том, что коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, имеет искусственное происхождение и "сбежал" из лаборатории в китайском городе Ухань.

В частности, на этой странице утверждается, что вирус обладает "биологическими характеристиками, не обнаруженными в природе", а все заболевшие "заразились от однократного контакта, в отличие от предыдущих пандемий, когда для заболевания требовались многочисленные попадания в организм (патогена. - Ред.)".

Далее отмечается, что лаборатория в Ухани - ведущая в Китае по изучению вирусов SARS, там проводились опыты по редактированию генома вируса и изменению его свойств при "ненадлежащем уровне биологической безопасности". По данным властей США, у некоторых сотрудников Уханьского института вирусологии возникли симптомы, похожие на симптомы COVID-19, еще осенью 2019 года - за несколько месяцев до появления SARS-CoV-2 на рынке в Ухани.

«По всем научным стандартам, если бы существовали доказательства естественного происхождения (вируса SARS-CoV-2. - Ред.), они бы уже были обнародованы. Но их нет», - написано на веб-странице.

Эта же страница сайта Белого дома содержит острую критику, в частности, в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая якобы "поддалась давлению Коммунистической партии Китая и поставила политические интересы КНР выше своих международных обязательств". Кроме того, администрация Дональда Трампа утверждает, что Энтони Фаучи, бывший медицинским советником при Джо Байдене, прилагал усилия для дискредитации версии о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и продвижения противоположной точки зрения - о том, что вирус возник естественным путем.

Между тем сама Всемирная организация здравоохранения уже четыре года подчеркивает, что все гипотезы о происхождении вируса SARS-CoV-2 остаются в силе. В организации заявили, что поездка экспертов в Ухань является лишь началом расследования. ВОЗ в конце декабря 2024 года вновь призвала Китай "предоставить доступ ко всем данным, чтобы мы могли понять истоки COVID-19", назвав это моральным и научным долгом.

#Китай #ковид #COVID-19

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