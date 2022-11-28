В работе МИИР и Казахстанской жилищной компании выявили нарушения закона

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АО "Казахстанская жилищная компания" и Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК внесены уведомления на признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передает Kazpravda.kz.

"Установлено, что Казахстанская жилищная компания необоснованно приостанавливала и затягивала процедуры рассмотрения заявок застройщиков на предоставление гарантии. Казахстанская жилищная компания выполняет функцию единого оператора жилищного строительства, одной из основных задач которого является обеспечение стабильной и эффективной работы механизма гарантирования долевого участия в жилищном строительстве. Единый оператор также отвечает за защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая", - говорится в информации АЗРК.

В агентстве отметили, что наиболее выгодным способом для привлечения средств дольщиков является получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания".

Согласно Закону "О долевом участии в жилищном строительстве" в Казахстане действует три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве: получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания"; участие в проекте банка второго уровня; получения разрешения МИО после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.

"Кроме того, Казахстанская жилищная компания навязывала заключения договоров с определенными компаниями, оказывающим инжиниринговые услуги. Для устранения антимонопольного нарушения Казахстанской жилищной компании дали месяц", - сообщили в Агентстве.

Также, МИИР РК предписано внести изменения в Правила в сфере долевого участия в жилищном строительстве путем исключения излишних требований, не предусмотренных Законом "О долевом участии в жилищном строительстве".