В долговой кабале

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Елена Ульянкина

Работники подрядных организаций, оказывающих услуги металлургическому комбинату «АрселорМиттал Темиртау», готовы устроить забастовку из-за того, что компания задолжала им сотни миллионов тенге.

Сотрудники небольших предприятий, на условиях аутстаффинга обслуживающие сталелитейный гигант, отправили Главе государства и Премьер-министру республики коллективное письмо, под которым подписались почти тысяча человек. Подрядчики и смежники устали терпеть произвол компании «АрселорМиттал Темиртау», которая месяцами не платит им за выполненную работу. По данным Темиртауского городского профсоюза, только двадцати подрядным компаниям она задолжала около 700 млн тенге. На самом деле тех, кому не заплатили индийские инвесторы, гораздо больше, да и сумма долгов давно перевалила за миллиард.

«Мы стали невольными заложниками градообразующего предприятия, – пишут аутстафферы. – Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» не исполняет условий контрактов, заключенных с подрядными организациями, не оплачивает выполненные нами объемы работ, игнорирует интересы трудящихся, чем толкает нас на нищету, поскольку у нас низкая заработная плата, у многих есть кредиты и ипотека. Работники подрядных организаций уже дважды были готовы объявить забастовку, но как законопослушные граждане, сначала решили обратиться к Вам – гаранту прав и свобод».

Надо сказать, что на металлургическом комбинате по аутстаффингу работают около 80 подрядных организаций. Их сотрудники выполняют «грязную» работу: убирают просыпь на конвейерах и на территории агломерационного производства, обслуживают краны, ремонтируют оборудование и устраняют последствия аварий. Ни в одном цехе не обходятся без подрядчиков. Их работа не менее важна, чем труд доменщиков или прокатчиков. Однако зарплаты аутстафферов гораздо ниже тех, что получают штатные сотрудники АО «АрселорМиттал Темиртау». К тому же им ее часто задерживают.

– Недавно я разговаривала с директором подрядной организации, которая занимается строительно-монтажными работами. Он сообщил, что долг АМТ перед его предприятием – 40 миллионов тенге, – сообщила в беседе с корреспондентом «Казахстанской правды» председатель Темиртауского городского профсоюза Наталья Попова. – Ему пришлось занять деньги на стороне, чтобы выдать зарплату рабочим. И так выживают большинство подрядчиков. Многие берут кредиты в банках под 20–30% годовых. Другого выхода нет. А некоторым банки даже отказывают в займах с формулировкой «ввиду несостоятельности заказчика, АО «АрселорМиттал Темиртау». Понимаете, до чего дошло?!

При этом обделенные «АрселорМитталом» подрядчики открыто на него не жалуются. Заявления в акимат не пишут, иски в суд на должника не пода­ют. Почему? Потому что боятся остаться вовсе без заказов. Сталелитейный флагман заносит жалобщиков в «черный список» и больше с ними не сотрудничает. А это равносильно разорению.

– К тому же на комбинате существует порочная практика «нулевых» заказов, – добавляет глава Темиртауского городского профсоюза. – Раньше они были на случай аварии, которую нужно срочно устранить. Заказы на них оформляли позже. Теперь эта практика стала нормой. Люди продолжают делать свою работу, но официально оформленного заказа на нее нет. Чем это чревато? Тем, что подрядчик получит свои деньги не через месяц, а через два или еще позже.

В марте нынешнего года вышел приказ генерального директора АО «АМТ» Владимира Яблонского, касающийся «нулевых» заказов. В нем говорилось: «Службе снабжения обеспечить наличие у подрядчика подписанного заказа на выполнение работ не менее чем за два дня до начала срока действия заказа». Он должен был облегчить участь аутстафферов, но получилось наоборот.

– Когда вышел этот приказ, я, конечно, обрадовалась, – продолжает Наталья Попова. – Но с 1 апреля большинство подрядчиков приступили к работе без заказов. Почти три месяца они трудились без оплаты. Заказы были оформлены только 20 июня. Но к тому времени четыре предприятия не выдержали и остановились. Мало того, есть фирмы, которые еще в октябре отработали по «нулевым» заказам и до сих пор не могут их оформить, чтобы получить оплату! Мне кажется, что «АрселорМиттал» ввел механизм «нулевых» заказов, чтобы не платить по счетам.

О долгах АО «АрселорМиттал Темиртау» перед его партнерами знают и в акимате города, и в акимате Карагандинской области. Местные власти уже не раз пытались урегулировать конфликтную ситуацию, собирая совещания. Но пока все безрезультатно.

– По нашим оценкам, только за строительно-монтажные работы долги комбината составляют около трех миллиардов тенге, – говорит заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, обращаясь к руководству АО «АМТ» на совещании в июне. – И это задолженность не за один месяц! Я знаю, вы проблему не признаете. Но тот факт, что вы отгородились от нее, не значит, что она сама по себе исчезнет. Она становится проблемой местных властей. Нам не нужны люди, выходящие на площадь и требующие оплату за честно выполненный труд. Поэтому решайте свою проблему сами!

Тогда технический директор компании «АрселорМиттал Темиртау» Константин Цымбал от долгов открестился. Он заявил, что «95% задолженности перед подрядчиками закрыто», и добавил, что готов предоставить эту информацию официально, в письменном виде.

Корреспондент «Казахстанской правды» отправил в компанию «АрселорМиттал Темиртау» журналистский запрос с вопросами о сумме задолженности перед подрядчиками и причинах их непогашения. Спустя неделю пришел вполне ожидаемый ответ: «Запрашиваемая вами информация относится к информации с ограниченным доступом. В этой связи АО «АрселорМиттал Темиртау» отказывает вам в предоставлении информации».

– Словам руководства «АрселорМиттала» верить нельзя, – убеждена профсоюзный лидер Наталья Попова. – Если бы у них не было долгов перед подрядными организациями, то их директора не обращались бы к нам за помощью. Они бы вовремя выдавали людям зарплату, а мы бы своевременно получали профсоюзные взносы. Но этого, к сожалению, нет.

Добавим, что работники подрядных организаций АО «АМТ» собирались 1 июля устроить забастовку. Но решили повременить. Люди ждут ответа на свое письмо из Администрации Президента Казахстана и реакции властей. Месяц? Два? Три? Терпение людей не безгранично...

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