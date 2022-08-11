В долине лотоса

На реке Кигаш-Шора в Курмангазинском районе зацвели лотосы.

Период их цветения – с середины июля до конца августа. Полюбоваться на эту красоту приезжают туристы не только из Казахстана, но и соседних государств.

Дельта реки Кигач на границе с Астраханской областью – это десятки гектаров сказочной, будто нарисованной красоты. Так можно сказать о зарослях лотоса в каналах и протоках дельт в тех местах, где они впадают в Каспийское море.

Есть несколько версий, как эти цветы, считающиеся на Востоке священными, попали в наши края. Например, их могли занести мигрирующие птицы, которых и сегодня тысячи, а в средние века, наверное, миллионы прилетали и пролетали. Но основная версия – семена лотоса привезли во времена Великого шелкового пути из Индии или Китая местные астраханские купцы.

О лотосе есть немало легенд и интересных историй. Говорят, в китайских торфяниках однажды обнаружили семена лотоса, возраст которых составлял больше тысячи лет.

С незапамятных времен в Древнем Египте, Индии и Китае лотос был особо почитаемым растением. Так, у древних египтян цветок лотоса символизировал воскрешение из мертвых, а один из иероглифов изоб­ражался в виде лотоса и означал радость. Лотос имел и экономическое значение в Египте: корневища его считались съедобными, их ели в отварном виде, как картофель.

Долина лотосов в Атырауской области охватывает площадь до пяти тысяч гектаров. Курмангазинский район – единственный в стране, где обильно цветут лотосы.

По словам руководителя Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбека Тулепова, с каждым годом число туристов растет. Поэтому очень важно уделить внимание сохранению площадей долины и каждого цветка.

– Долина лотоса занесена в Красную книгу, является охраняемой природной территорией. Туристы, к сожалению, иногда недооценивают это: встречаются факты хулиганства, растения вырывают, ломают. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль, – отмечает Нурлыбек Тулепов.

На сегодня вдоль побережья реки Кигач работают четыре объекта предпринимательства. До конца 2022 года будет завершено строительство двух туристических баз. В целях развития внутреннего туризма государством предоставлены земельные участки еще семи предпринимателям.