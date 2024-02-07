В два раза увеличить финансирование сельского хозяйства поручил президент

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил значительно увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством, в два раза нарастить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, передает Kazpravda.kz

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– Проблемы, которые сдерживают развитие АПК, хорошо известны. Наиболее острая из них – хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты – до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза, – уточнил президент.

Как он отметил, есть возможность повысить уровень внесения минеральных удобрений хотя бы до 50% от научно обоснованной потребности.

– Согласитесь, 10 центнеров зерновых с гектара – это показатель, который никак не красит нашу страну. Значит, у нас совершенно не работает агрохимия, хотя качественные удобрения на казахстанских предприятиях производятся. В сентябрьском послании мною поставлена задача в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70%. Заметных шагов для ее решения еще не сделано, – отметил Токаев.

Также, по его словам, правительству предстоит уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции.

- Нужно значительно увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством. Надо оказывать всестороннюю поддержку аграриям, которые диверсифицируют посевы и улучшают урожайность. Считаю, что следует пересмотреть применение единого земельного налога. Поскольку на деле здесь много нерешенных вопросов. Основное условие – он должен не только упрощать администрирование, но и учитывать эффективность использования земель, – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что все меры господдержки нужно предоставлять по принципу «одного окна», объединить услуги профильных фининститутов, усилить потенциал Аграрно-кредитной корпорации, передав ей функции акиматов по субсидированию сельского хозяйства. Для этого надо объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК в рамках одной цифровой платформы.