В двух областях Казахстана из-за паводка закрыты участки дорог

В Карагандинской и Павлодарской областях из-за паводка закрыты участки дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В Карагандинской области в связи с переливом талых вод через дорожное полотно закрыто движение на участке: Караганда – до границы Павлодарской области (0–93 км а/д Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ульяновский) для всех видов автотранспорта.
В Павлодарской области из-за ремонтно-восстановительных работ после паводка закрыто движение на участке автодороги от поселка Баянаул до границы Карагандинской области (93–265 км а/д Ульяновск – Керей – Умуткер) также для всех видов автотранспорта.
