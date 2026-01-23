В мобильном приложении появилась новая услуга для тех, кто оформил недвижимость

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый цифровой сервис добровольного страхования имущества и гражданской ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал электронного правительства РК

Новый продукт позволяет пользователям оформить страховую защиту жилой недвижимости и ответственности перед соседями полностью онлайн.

Сервис охватывает наиболее распространенные бытовые риски, включая пожар, взрыв, а также ущерб, причиненный в результате подтопления. Оформление осуществляется в формате ежемесячной подписки, что делает услугу гибкой и доступной для пользователей.

«Решение об оформлении страховки остается за пользователем, а команда АО «НИТ» совместно с партнерами обеспечила удобную и безопасную интеграцию сервиса в экосистему мобильного приложения», – отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

Чтобы оформить страховой полис, пользователю необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

- перейти в раздел «Сообщения» – «Оповещения»;

- выбрать уведомление о страховании «Tumar Home» и открыть карточку сервиса;

- дать согласие на обработку персональных данных;

- заполнить необходимые сведения для оформления полиса;

- оплатить страховую премию.

Подписка на страховку стоит 1 500 тенге в месяц. Общая сумма выплат может составлять до 500 000 тенге. В рамках этой суммы до 250 000 тенге может быть направлено на возмещение ущерба имуществу, а до 250 000 тенге – на компенсацию вреда третьим лицам.

В реализации страхового продукта участвуют три страховые компании. Условия страхования и стоимость полиса для пользователей едины вне зависимости от выбранной страховой организации.

На текущем этапе сервис доступен пользователям, оформившим недвижимость. После завершения регистрации права на имущество они получают в приложении eGov Mobile уведомление с предложением оформить страховку.

Оформление полиса занимает всего несколько минут и проводится полностью в цифровом формате – без бумажных документов и личного визита, что обеспечивает простоту и безопасность процесса.

Сервис интегрирован в экосистему государственных электронных услуг, что позволяет гражданам одновременно управлять имущественными и административными вопросами в одном приложении.