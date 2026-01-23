В eGov Mobile запустили сервис добровольного страхования имущества

Госуслуги
133
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мобильном приложении появилась новая услуга для тех, кто оформил недвижимость

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый цифровой сервис добровольного страхования имущества и гражданской ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал электронного правительства РК 

Новый продукт позволяет пользователям оформить страховую защиту жилой недвижимости и ответственности перед соседями полностью онлайн.

Сервис охватывает наиболее распространенные бытовые риски, включая пожар, взрыв, а также ущерб, причиненный в результате подтопления. Оформление осуществляется в формате ежемесячной подписки, что делает услугу гибкой и доступной для пользователей.

«Решение об оформлении страховки остается за пользователем, а команда АО «НИТ» совместно с партнерами обеспечила удобную и безопасную интеграцию сервиса в экосистему мобильного приложения», – отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов. 

Чтобы оформить страховой полис, пользователю необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

- перейти в раздел «Сообщения» – «Оповещения»;

- выбрать уведомление о страховании «Tumar Home» и открыть карточку сервиса;

- дать согласие на обработку персональных данных;

- заполнить необходимые сведения для оформления полиса;

- оплатить страховую премию.

Подписка на страховку стоит 1 500 тенге в месяц. Общая сумма выплат может составлять до 500 000 тенге. В рамках этой суммы до 250 000 тенге может быть направлено на возмещение ущерба имуществу, а до 250 000 тенге – на компенсацию вреда третьим лицам.

В реализации страхового продукта участвуют три страховые компании. Условия страхования и стоимость полиса для пользователей едины вне зависимости от выбранной страховой организации.

На текущем этапе сервис доступен пользователям, оформившим недвижимость. После завершения регистрации права на имущество они получают в приложении eGov Mobile уведомление с предложением оформить страховку.

Оформление полиса занимает всего несколько минут и проводится полностью в цифровом формате – без бумажных документов и личного визита, что обеспечивает простоту и безопасность процесса.

Сервис интегрирован в экосистему государственных электронных услуг, что позволяет гражданам одновременно управлять имущественными и административными вопросами в одном приложении.  

#госуслуги #страхование #EGov Mobile #сервис

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Есть условия, будут и результаты
На конвейере – айран и творожный десерт
Незыблемая основа общественной консолидации
Курултай как точка отсчета
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Клятва друзей
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Условия вступления Казахстана в Совет мира разъяснили в Акорде
Оксфордский хаб откроется в Астане
Путь к обществу равных возможностей
Платье за минус один килограмм
Влекут народ к себе юга…
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
Мы все в ответе!
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Новые меры борьбы с коррупцией в спецЦОНах внедряют в Казах…
Развитие архивного дела в Казахстане: цифровизация, доступ …
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]