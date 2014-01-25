В формате делового совета

Нашу республику на совете представляли председатель правления Форума предпринимателей Казахстана, председатель национальной части Делового совета ШОС от РК Раимбек Баталов, а также представители Постоянного представительства Казахстана при Секретариате ШОС. В ходе заседания были заслушаны выступления генерального секретаря ШОС Нурлана Аккошкарова, председателей национальных частей Делового совета ШОС от Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, представителей посольств этих государств в Китае, а также ряда торгово-финансовых китайских и российских компаний.

Лилия СЫЗДЫКОВА