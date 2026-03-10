По городам Уральск и Аксай разработано 32 проекта детальной планировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в генеральные планы городов Уральск и Аксай.

В связи с тем, что в 2024 году были выявлены новые затапливаемые участки, сроки выполнения данных работ затянулись. По данным участкам возникла необходимость проведения дополнительных гидрогеологических исследований, а также пересмотра функционального зонирования территорий, подверженных подтоплению.

— По городам Уральск и Аксай проведены общественные слушания. По их итогам проекты получил одобрение. Теперь документы будут направлены на госэкспертизу, — уточнил Нариман Турегалиев.