В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения

Строительство
156

По городам Уральск и Аксай разработано 32 проекта детальной планировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, в настоящее время ведутся работы по внесению изменений в генеральные планы городов Уральск и Аксай.

В связи с тем, что в 2024 году были выявлены новые затапливаемые участки, сроки выполнения данных работ затянулись. По данным участкам возникла необходимость проведения дополнительных гидрогеологических исследований, а также пересмотра функционального зонирования территорий, подверженных подтоплению.

— По городам Уральск и Аксай проведены общественные слушания. По их итогам проекты получил одобрение. Теперь документы будут направлены на госэкспертизу, — уточнил Нариман Турегалиев.
#уральск #Аксай #Генплан #изменения

