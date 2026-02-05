В Генпрокуратуре назначили главу Службы по возврату активов

Кадровые назначения
36
Айман Аманжолова
корреспондент

Приказом генпрокурора старший советник юстиции Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен на должность начальника Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

Нурдаулет Суиндиков начал трудовой путь в качестве старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области.

В разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального Прокурора по особо важным поручениям, заместителя начальника Департамента — официального представителя Генеральной прокуратуры, прокурора района Сарыарка города Астаны, первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника Департамента стратегического развития, начальника Службы международно-правового сотрудничества.

Последние два года возглавлял Комитет по возврату активов.

За высокие достижения в службе награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы.

#назначение #прокуратура

