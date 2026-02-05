Приказом генпрокурора старший советник юстиции Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен на должность начальника Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Kazpravda.kz
Нурдаулет Суиндиков начал трудовой путь в качестве старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области.
В разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального Прокурора по особо важным поручениям, заместителя начальника Департамента — официального представителя Генеральной прокуратуры, прокурора района Сарыарка города Астаны, первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника Департамента стратегического развития, начальника Службы международно-правового сотрудничества.
Последние два года возглавлял Комитет по возврату активов.
За высокие достижения в службе награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы.