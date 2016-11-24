В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу

Многократный чемпион мира по кикбоксингу, посол Универсиады-2013 в Казани россиянин Муса Мусалаев был застрелен в немецком городе Ной-Ульме, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в Мусалаева у подъезда дома, сел в автомобиль и уехал с места преступления.
"18 ноября в Ной-Ульме убили 37-летнего гражданина, его имя мы не раскрываем, однако в СМИ его связывают со спортсменом из России", – сообщил ТАСС представитель полиции Ной-Ульма Юрген Краутвальд.
"После убийства мы создали следственную группу, в которой работают 25 сотрудников. Сейчас мы получили несколько улик, оцениваем их важность в порядке приоритета. Активно сотрудничаем с властями соседней земли Баден-Вюртемберг", – добавил Краутвальд.
В Генеральном российском консульстве в Мюнхене ТАСС сообщили, что подробностями случившегося пока не располагают.
Мусалаеву было 37 лет. Боец, получивший прозвище Принц Татарстана, имел титул чемпиона мира по кикбоксингу в разных категориях. Он провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, ни разу не потерпев поражения. В 2012 году он завершил свою карьеру и с 2013 года проживал в Германии вместе с супругой и тремя детьми.