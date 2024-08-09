В горах Каратау водились морские хищники

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Найденные останки древних ископаемых заставляют предположить, что территория региона некогда находилась под водой

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Очередная экскурсия по областному историко-краеведческому музею обращает внимание на окаменелости, дошедшие до наших дней. Многие из них доказывают, что некогда жамбылская земля являлась морским дном.

Встретив меня у входа, заведующая отделом экскурсий и обслуживания населения музея Инара Абушеменова ведет в зал палеонтологии, где собрана сравнительно небольшая, но довольно интересная коллекция редких экспонатов. Уверен, она привлечет внимание всех, кто изучает историю жамбылского края, его флору и фауну, включая древних обитателей.

Экспозиционный зал природы. Именно он открывает страницы истории региона, но, к сожалению, нередко остается недо­оцененным по сравнению с залом, где представлены экспонаты периода Средневековья.

– В геологическом прошлом на территории Южного Казахстана трижды возникало и исчезало море, – говорит Инара Абушеменова. – Доказательством тому являются останки морских организмов, относящихся к каменноугольному перио­ду (карбону) палеозойской эры. Среди них – окаменелые раковины моллюсков, кораллы, брахиоподы, мшанки, зубы ската и ламноидной акулы, отпечатки плавников рыб. Большинство из них сегодня выставлено в постоянной экспозиции музея.

Одним из самых древних и ценных экс­понатов является аммонит – представитель вымерших головоногих моллюсков.

– Для нашего музея это наиболее важный артефакт из всей палеонтологической коллекции, поскольку является пока единственным в своем роде экземпляром, найденным на территории республики. Как видно, он далеко не маленький. Но для аммонитов это не предел. В мире находили на порядок крупнее, – отмечает моя собеседница.

Перед моим взором предстает раковина довольно внушительных размеров, имеющая голубоватый оттенок снаружи и спиралевидную форму. Сразу вспоминается обыкновенная улитка. Только она гораздо большего масштаба. Можно заметить несколько оборотов «трубы», располагаю­щихся в одной плоскости, соприкасающихся стенками или перекрывающих друг друга. Она разделена внутренними перегородками. Такие раковины называют мономорфными.

– Аммониты – это группа моллюсков, имеющая закрученную форму раковины в виде бараньего рога, – говорит Инара Абушеменова. – Они были хищниками и обитали в морях. Известно, что их название происходит от имени древнеегипетского бога Амона, которого жители долины Нила часто изображали с головой барана и присущими ему двумя традиционными костяными выростами. Установлено, что эти моллюски жили с девонского периода палеозойской эры до палеогена кайнозойской эры. Чаще всего их находят в глине, известняке и осадочных породах. Сохранность музейного артефакта средняя. Но несмотря на это экспонат позволяет представить себе, какие живые организмы обитали в этих местах. В свое время данный аммонит был обнаружен известным архео­логом, историком-востоковедом, профессором Михаилом Массоном. К сожалению, год поступления в фонд музея неизвестен.

Следующими стали экземпляры гораздо меньших размеров – раковина моллюска, ядро раковины Spiriler диаметром три сантиметра, коралл, отпечаток раковины Productus, относящиеся к каменноугольному периоду. Все они когда-то были переданы историко-крае­ведческим музеем Туркестанской области, а найдены в горной местности хребта Улькен-Бурул Каратауских гор.

– А это окаменелость мшанок – морских беспозвоночных, которые жили колония­ми и питались органическими частицами, выловленными щупальцами из воды, – указывает на кусочек камня со следами организмов экскурсовод. – Их останки обнаружены также в районе хребта Улькен-Бурул. Длина и ширина образца серого цвета, который является известняком, – семь сантиметров. Если приглядеться, то внутри этого камня можно заметить многочисленные затвердевшие стержни мшанок, которые датируются нижним карбоном.

Инара Абушеменова также указывает на окаменевшие мшанки Rertifenestella Serratula и Polypora Raragandensis, которые найдены в единичных экземплярах. Их сохранность довольно хорошая. Они найдены в поселке Сулеймансарай Жамбылской области, а переданы в музей из экспозиции исследовательской организации «Южказгеология» в декабре 1989 года.

– Они также являлись представителями морских щупальцевых. Их колонии состоя­ли из микроскопических особей-зооидов и входили в состав донных обрастаний. Наибольшего разнообразия достигали в палеозое. Но эти экземпляры относятся к карбону, – информирует моя собеседница.

Далее перед глазами предстают отпечатки морских лилий, а также окаменевшие трилобит, группа моллюсков, кораллы в скоплении мшанок и раковин моллюсков, ядро двустворчатого моллюска и другие экспонаты… Затем вижу отпечаток плавника рыбы на кусочке известняковой породы серо-желтого цвета. Все это и не только обнаружено на северо-восточном склоне хребта Улькен-Бурул гор Каратау. Находки относят к раннему каменно­угольному периоду.

– Вот это след, который оставила рыба на сланцевой породе юрского периода. Данный экспонат у нас в единичном экземпляре, поэтому очень ценен. Его состояние удовлетворительное. Этот отпечаток найден в горах Чаяна и передан нам шымкентским музеем, – информирует Инара Абушеменова.

И это еще не все. Моя собеседница проходит дальше и показывает на другую группу экспонатов, среди которых лежат два типа окаменевших моллюсков – брахиоподов.

– Это группа беспозвоночных морских животных, которые относятся к щупальцевым класса плеченогих. Их сохранность довольно хорошая. Поэтому без особого труда можно увидеть тело, покрытое двустворчатой раковиной, а также стебелек, который служил для прикрепления к грунту, – рассказывает заведующая отделом. – Они, как и мшанки, найдены в райо­не поселка Сулеймансарай и переданы в музей в декабре 1989 года. Экспонаты датируются каменноугольным периодом.

Первый тип брахиоподов – Rhipidomella messouriensis – обнаружен в количестве двух штук. Второй тип – Chonetes Ischimicus Nal – найден в единичном экземпляре в районе родника Тасбулак в нашем регионе.

Рядом находится окаменелость брахио­подов другого вида размером 4 х 4 см. До наших дней она дошла в удовлетворительном состоянии. В областной музей поступила из коллекции геолога института изысканий Леонида Кима. Как сообщает моя собеседница, это обыкновенные брахиоподы. Они двустворчатые, одна сторона заключена в породу. Их раковины прикреплены не с боков, а со спины и брюшной части. Из особого отверстия внизу выходила нога для прикрепления ко дну, а внутри раковины свернуты в спираль «руки», подгонявшие воду ко рту, где отфильтровывались питательные частицы. Фрагмент раковины довольно крупных размеров был найден в горах Малого Каратау. Ученые относят находку к каменноугольному или пермскому периодам.

– Широкое распространение брахиоподы получили в палеозойскую эру, и сегодня чаще всего они встречаются в виде ископаемых окаменелостей именно в породах этого возраста, – отмечает Инара Абушеменова.

В горной местности Каратау обнаружены зубы акул, скатов и других морских обитателей 

По ее словам, экспонаты палеонтологического раздела, к большому сожалению, практически не изучены. Это связано в первую очередь с отсутствием соответствующих специалистов. Заведующая отделом уверена, что, если исследовать их более углубленно, нас ждет немало новых открытий и интересных фактов о нашем прошлом.

#музей #экспонаты #горы Каратау

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