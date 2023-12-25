В гостях у сказки

На Казахстанском Алтае давно думали о создании усадьбы Аяз Аты. Здесь красивые горы, хвойные леса, царство снега. Под сказочный проект предлагали район Алтай, Катон-Карагай, Риддер. В итоге в этом году за воплощение взялись в Левобережном парке архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника в Усть-Каменогорске.

Усадьба, или, как сейчас говорят, резиденция Аяз Аты, – это двухэтажный дом, украшенный гирляндами, светильниками, большими часами, фигурками сказочных персонажей. Внизу установлены почтовые ящики для писем с новогодними желаниями и трон сказочного деда. Второй этаж, задуманный как его жилище, пока выглядит чересчур по-музейному, но со временем, конечно, обрастет атмосферными фишками.

Горожан на празднике встречал сам Аяз Ата, прибывший по легенде в сопровождении батыров из Катон-Карагайского района. К нему в компанию дружно влились Дед Мороз со Снегурочкой, Санта-Клаус с эльфами из Лапландии, китайский властелин зимы Шань Дань Лаожен с драконами. Радости детворе и взрослым добавили традицион­ные зимние забавы – катание с горки, на коньках, гостей угощали чаем и сладостями, дарили игрушки.

Как рассказали в музее-заповеднике, резиденцию символически открыли в день зимнего солнцестояния, когда кочевники-тенгрианцы отмечали Қара-түн – культовый праздник победы света над тьмой. По преданию, властитель холода Аяз Ата жил под землей за золотыми воротами, восседал на золотом троне. Когда он поднимался на поверхность, начиналась зима. Но, несмотря на суровую погоду, люди ему радовались, считали, что день победил ночь. Украшали ель – любимое дерево Аяз Аты, приносили дары, загадывали под елкой желания.